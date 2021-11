Czy warto stworzyć własny sklep internetowy? Te dane mówią same za siebie

Jak pisze Interaktywnie.com wartość światowego rynku e-commerce w 2020 roku wyniosła 4,28 bln dolarów. To o prawie bilion dolarów więcej niż rok wcześniej. Portal prognozuje, że do 2024 rok globalna sprzedaż na rynku e-commerce sięgnie 6,4 bln dolarów, co oznacza, że w ciągu 4 lat zyska on prawie połowę swojej dotychczasowej wartości.