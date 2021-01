WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne interaktywnie.com Dzisiaj, 29-01-2021 12:21 Materiał partnera interaktywnie.com Czy warto sprzedawać w internecie? Jak to robić skutecznie? Oto ebook z poradnikiem dla firm 73 procent polskich internautów robi zakupy w sieci - czytamy w najnowszym raporcie portalu Interaktywnie.com. Popularność zakupów internetowych sprawia, że właściciele e-sklepów nierzadko decydują się na działania promocyjne. Jak wskazują eksperci, do 2023 roku reklama cyfrowa może stanowić 58 procent łącznych wydatków reklamowych na świecie. Tylko co się opłaca? W co warto lokować budżety? Razem z ekspertami z uznanych agencji, podpowiadamy. Share Ebook "Ecommerce 2021" można w pdf pobrać za darmo tutaj:https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-ecommerce-2021-jak-sprzedawac-w-internecie-porady-dla-firm-ebook-260855 Wydatki na reklamę online w Polsce sięgnęły w pierwszej połowie 2020 roku 2,287 mld złotych -czytamy w Interaktywnie.com. W porównaniu do analogicznych danych za 2019 rok, wynik ten jest o 4,5 procent niższy. Spowolnienie dotyczyło przede wszystkim drugiego kwartału, gdyż analogiczne dane za pierwszy kwartał 2020 roku wskazują, że rynek reklamy online wypracował wówczas 4,2 procent wzrostu rok do roku i osiągnął wynik 1,127 mld zł. Pierwsze oznaki spowolnienie widoczne były w marcu, a odwrócenie negatywnego trendu zaobserwowano dopiero w czerwcu. Łącznie w drugim kwartale 2020 roku wartość rynku reklamy online spadła o 5 procent. Spadki dotknęły prawie wszystkie formaty reklamy online. Wartość reklamy display była niższa aż o 11,8 procent rok do roku, rynek reklamy w ogłoszeniach stopniał o 22,1 procent w tym czasie, reklamy wideo o 13 procent, a reklamy e-mail o 9,2 procent. Wyjątkiem na spadkowej mapie wydatków na reklamę jest SEM, czyli reklama w wyszukiwarkach internetowych, która zanotowała wzrost o 11,6 procent rok do roku. Popularność e-commerce zwiększyła popyt także na reklamy display lub search promujące sprzedaż. Agencja Zenith szacowała, że reklamodawcy w 2019 roku wydali 35 mld dolarów na media detaliczne, natomiast w 2020 roku będzie to już 51 mld dolarów. Daje to wzrost na poziomie 46 procent w ujęciu rocznym. Budżety reklamowe Od lipca do września 2020 roku w polskich witrynach wyemitowano łącznie nieco ponad 14 tys. kampanii reklamowych, o 17,6 procent więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2019 roku. Niższe były jednak wydatki na reklamę, co można wiązać z ograniczeniem lub zamrożeniem budżetów marketingowych przez niektóre firmy. W miesiącach lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 roku było to 249 mln zł, natomiast rok wcześniej 348 mln zł. Różnica ta najbardziej widoczna była we wrześniu, kiedy wyemitowano aż 38 procent więcej kampanii, ale wydatki na reklamę były niższe o 34 procent. Najbardziej ograniczono wydatki na reklamę produktów z kategorii usługi budowlane (-75 procent), usługi dla biznesu (-51 procent) i czas wolny (-38 procent). Z kolei najmniejszy spadek dotyczył branży handlowej (-22 procent) oraz spożywczej (-27 procent). Duże wahania liczby kampanii reklamowych to zasługa epidemii. Jeżeli spojrzymy na dane z lat poprzednich widać, że zmiany są widocznie mniejsze. W przeciwieństwie do ubiegłych lat, gdy liczba kampanii w poszczególnych miesiącach zmieniała się nieznacznie (chociaż dało się zauważyć pewną fluktuację związaną z naturalną sezonowością branży), w 2020 roku widzieliśmy znaczące wzrosty i spadki. Więcej w pdf z raportem dostępnym na stronie:

