Czy warto rozważyć zakup laptopa gamingowego?

Nie od dziś wiadomo, że sprzęt komputerowy przeznaczony dla graczy powinien mieć dużo wydajniejsze podzespoły, ponieważ w przeciwnym razie będzie można zapomnieć o komforcie podczas grania w ulubione tytuły. Z tego powodu coraz więcej producentów wprowadza do sprzedaży specjalne serie komputerów gamingowych, które obejmują nie tylko stacjonarne PC, ale również laptopy. Czy jednak zakup laptopa do gier ma sens? A może taki komputer niczym nie będzie się różnił od zwykłego laptopa? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Co to jest laptop gamingowy? Czym wyróżniają się laptopy gamingowe? Wady i zalety komputerów dedykowanych dla graczy Czy podświetlana klawiatura w laptopie jest potrzebna? Na co zwrócić uwagę przy zakupie komputera dla gracza? Z dalszej części tekstu dowiesz się między innymi tego, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy laptopem gamingowym a zwykłym komputerem przenośnym, poznasz wady i zalety komputerów dla graczy oraz znajdziesz informację o tym, gdzie można kupić nowoczesne komputery dla graczy w najlepszych cenach. Dzięki temu unikniesz nietrafionych zakupów, a nowy komputer bez problemu poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi tytułami.

Co to jest laptop gamingowy?

Można wskazać trzy najważniejsze różnice pomiędzy laptopem gamingowym a zwykłym komputerem przenośnym. Pierwsza z nich dotyczy wspomnianych podzespołów. Gamingowy laptop będzie miał szybki dysk SSD, co skróci czas ładowania gier, a jego karta graficzna z pewnością będzie bardzo zaawansowana. Jednocześnie to właśnie ta część komputera ma bardzo duży wpływ na jego cenę. Można co prawda kupić laptopa z gorszą kartą, jednak w takim przypadku będzie można grać co najwyżej na średnich ustawieniach graficznych, co nie pozwoli w pełni cieszyć się możliwościami najnowszych gier. W przypadku laptopów gamingowych producenci stosują wyłącznie wydajne podzespoły, co oprócz karty i dysku obejmuje również pamięć RAM.

Druga istotna różnica dotyczy wytrzymałości obudowy i jakości wykorzystanych materiałów. Nie da się ukryć, że sprzęt dla graczy jest bardziej eksploatowany niż zwykłe komputery przeznaczone do pracy biurowej lub wykorzystywane do korzystania z internetu. Tym samym idealny laptop gamingowy powinien z jednej strony wytrzymać nawet kilku - kilkunastogodzinne sesje grania, a z drugiej mieć solidną klawiaturę, która nie odmówi współpracy w najmniej oczekiwanym momencie.

Ostatnia różnica, o której należy pamiętać, kupując laptopa do grania. W przeciwieństwie do tradycyjnych sprzętów, modele gamingowe mają nowoczesny design. Bardzo często producenci stosują w nich podświetlane klawiatury oraz inne rozwiązania, które z jednej strony zwiększają komfort gracza, a z drugiej wpływają na wygląd całego komputera.

Czym wyróżniają się laptopy gamingowe?

Oczywiście wydajna karta graficzna, wysoka częstotliwość odświeżania ekranu i inne tego typu zalety to nie jedyne różnice, które można zauważyć w przypadku laptopa gamingowego. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, to powinna ona wynosić przynajmniej 16 GB, jednak w sprzedaży można znaleźć laptopy z jeszcze większą pamięcią. Jest to więc nawet kilkukrotnie większa wartość niż w przypadku laptopów biurowych, co jest uzasadnione wysokimi wymaganiami nowych gier.

Komputer dla gracza powinien być wyposażony w potężny, wielordzeniowy procesor. Pozwoli to wyeliminować problemy z uruchamianiem nawet najbardziej wymagających gier, a przy okazji podniesie ogólne wrażenia użytkownika korzystającego z takiego sprzętu. Bardzo ważnym elementem komputera do gier jest również wydajny układ chłodzenia. Ze względu na zastosowanie niezwykle wydajnych procesorów, taki komputer będzie się mocniej nagrzewał niż zwykły laptop. Tym samym wzmocniony układ chłodzenia jest niezbędny, aby można było godzinami spędzać czas przy ulubionej grze bez ryzyka, że wpłynie to na żywotność podzespołów.

Wady i zalety komputerów dedykowanych dla graczy

Ze względu na stosowanie wspomnianych rozwiązań, komputery gamingowe mają jednak trzy istotne wady, o których warto pomyśleć przed złożeniem zamówienia. Wysoka rozdzielczość ekranu i duży ekran sprawiają, że tego typu laptopy są po prostu większe. Chociaż podczas grania jest to dużą zaletą, to jednak może utrudnić przenoszenie laptopa. Kolejną wadą jest wyższa waga niż w przypadku niewielkich laptopów biurowych. Jest to jednak w pełni uzasadnione ze względu na potężne podzespoły, jakie producenci stosują w laptopach dla graczy. Ostatnią wadą jest natomiast krótszy czas pracy na baterii niż w przypadku urządzeń projektowanych z myślą o użytkownikach, którzy będą jedynie przeglądali internet.

Dużo więcej jest zalet laptopów gamingowych, do których warto zaliczyć stosowanie najlepszych kart graficznych (seria Nvidia Geforce), wysoka wydajność, którą widać nie tylko podczas grania, ale również korzystania z profesjonalnych programów graficznych oraz do obróbki filmów, pojemny i w dodatku szybki dysk twardy oraz ekran dotykowy, który coraz częściej jest stosowany w laptopach gamingowych.

Czy podświetlana klawiatura w laptopie jest potrzebna?

Chociaż mocny procesor, zwiększona wielkość pamięci RAM czy wydajny system chłodzenia nie budzą wątpliwości, to niektórzy klienci zastanawiają się, czy podświetlana klawiatura jest potrzebna. Zdaniem wielu użytkowników zwiększa to komfort podczas grania, ale jeżeli ktoś nie zamierza korzystać z podświetlenia, to bez problemu może je w dowolnym momencie wyłączyć.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie komputera dla gracza?

Wybór laptopa gamingowego można polecić nie tylko graczom, ale również osobom szukającym sprzętu do montażu wideo. Ich wydajność spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. W ofercie można znaleźć między innymi komputery wyposażone w wydajne karty Nvidia Geforce RTX 3050 oraz procesory Intel Core i5.