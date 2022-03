Czy warto oddać telefon do serwisu autoryzowanego? Serwis Samsung

Telefony komórkowe, a raczej smartfony towarzyszą nam codziennie. Dzięki tym małym urządzeniom jesteśmy w stanie wykonywać dużo więcej czynności, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Można powiedzieć, że w kieszeni spodni nosimy małe centrum dowodzenia, dzięki któremu jesteśmy w stanie pracować, komunikować się i relaksować przy przeglądaniu newsów oraz wątpliwej jakości konwentu internetowego. Mając telefon cały czas przy sobie, narażamy go na liczne niebezpieczeństwa takie jak zalania, czy upadek w wysokości. Co zrobić w przypadku gdy nasz telefon wymaga pilnej naprawy? Czy wartko korzystać z serwisów autoryzowanych? Odpowiedź na to i więcej pytań zawarliśmy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Autoryzowany serwis – co to znaczy?

Co to właściwie znaczy, że dany serwis jest autoryzowany? Cóż, jest to miejsce napraw i konserwacji nie tylko małej elektronika, ale także na przykład samochodów. Zapewne miłośnikom motoryzacji dużo więcej powie skrót ASO, który możemy rozwinąć na pełną nazwę: Autoryzowana Stacja Obsługi. Zarówno telefony, jak i samochody oddawane do serwisu autoryzowanego, od razu powierzane są specjalistom w danej marce i dziedzinie, co oznacza, że i elektronika i pojazd wyjadą z serwisu w pełni sprawne i gotowe do pracy. Podstawowym elementem, który decyduje o tym, że serwis autoryzowany jest bardziej godny zaufania, jest fakt, że części używane do naprawy zawsze pochodzą z oficjalnej dystrybucji producenta, nie stosuje się tańszych zamienników, co jest nagminne w serwisach, które nie posiadają autoryzacji.

Autoryzowany serwis Samsung

Jeśli chcesz, a by twój smartfon został naprawiony przez specjalistów w swojej dziedzinie, z użyciem oficjalnych części producenta, odpowiedzią na twoje wymagania jest autoryzowany serwis Samsung. Wyszkolona kadra jest zaznajomiona z najnowszymi technologiami naprawy smartfonów, zatem twój telefon wróci do pełnej sprawności z pomocą profesjonalnych narzędzi i maszyn. Dodatkowym atutem serwisów autoryzowanych jest to, że jeśli twoje urządzenia posiada jeszcze gwarancję producenta, to po naprawie, nie zostanie ona przerwana, co ma miejsce w przypadku oddania telefonu do zwykłego serwisu. Pracownicy specjalizują się zazwyczaj tylko w kilku markach telefonów, dlatego o twoim smartfonie wiedzą naprawdę wszystko, co pozwala im szybko ocenić czas i koszt naprawy.

Jak oddać telefon do serwisu Samsung?

Może pytanie jest oczywiste, ale odpowiedź nie koniecznie. Faktem jest to, że najprostsza droga prowadzi oczywiście bezpośrednio do punktu naprawy autoryzowanej w twoim mieście. Druga, trochę mniej znana droga prowadzi przez paczkomat. Paczkomat? Jak to paczkomat? No tak! Istnieje możliwość wysłania swojego telefonu do serwisu autoryzowanego bezpośrednio ze swojego domu lub najbliższego paczkomatu. Po poprzednim wypełnieniu ankiety i nadaniu przesyłki, nasi specjaliści oceniają szkody i wysyłają podsumowanie do akceptacji. Następnie urządzenie trafia do rąk serwisanta, który przywraca go do życia i pełnej sprawności, po czym telefon jest odsyłany do nadawcy.

Artykuł powstał we współpracy z serwis-krakow.pl