Czy warto kupić Apple AirPods Pro 2?

Dzięki temu będzie można uniknąć nietrafionego zakupu i zyskać pewność, że słuchawki spełnią wszystkie oczekiwania użytkownika. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat tego, co zaoferują nowe słuchawki AirPods Pro oraz ile godzin pracy zapewni ulepszone etui ładujące. Dowiesz się również, czy słuchawki obsługują sterowanie dotykowe oraz co zmieni zastosowany w nich czip H2.

Jednym z ciekawszych rozwiązań, jakie zastosowano w nowych słuchawkach, jest możliwość ich szybkiego zlokalizowania. Z funkcją znajdowanie dokładne można w dowolnym momencie sprawdzić, gdzie znajduje się sprzęt. Silikonowe wkładki douszne pozwalają natomiast idealnie dopasować słuchawki do kształtu ucha użytkownika. W zestawie dostępne są aż 4 rozmiary adapterów, dzięki czemu można cieszyć się idealnie dopasowanym sprzętem, co ma duże znaczenie podczas uprawiania sportów, gdzie źle dopasowane słuchawki mogą wypaść. Nowy czip H2 może nie tylko szybciej przetwarzać dźwięk, ale też pozwala uzyskać spersonalizowany dźwięk przestrzenny. Warto również wspomnieć o aktywnej redukcji szumów (ANC), dzięki której nie trzeba się przejmować hałasami dochodzącymi z zewnątrz. Etui ładujące Magsafe pozwala wydłużyć czas pracy słuchawek nawet do 30 godzin. Osoby korzystające na co dzień z innych urządzeń Apple (między innymi iPoda Touch, Apple TV, iPhone'a) będą mogły łatwo udostępniać dźwięk na nowe słuchawki.