Czy to na pewno jeszcze lodówka? Smart chłodziarki dla fanek nowoczesnych technologii Czy można sobie wyobrazić, że zakupy robią się same, a produkty spożywcze dłużej zachowują świeżość? Inteligentne chłodziarko-zamrażarki dopasowują się nie tylko do naszych potrzeb żywieniowych. Oto, co potrafią! Oto lodówki dla fanów nowoczesnych technologii Mogą być sterowane smartfonem, reagować na głos, a nawet "współpracować" z innymi urządzeniami AGD. Do tego wszystkie dochodzi jeszcze niebanalny design przypominający dzieła sztuki. Producenci lodówek wspinają się na wyżyny kreatywności, by stworzyć dla nas sprzęt, który zadba o prawidłowe nawyki żywieniowe. Mając taką lodówkę nie sposób nie czuć przyjemności z przebywania w kuchni. Co takiego mają inteligentne chłodziarko-zamrażarki, że ułatwiają nam życie? Funkcja imitująca zjawisko fotosyntezy Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań jest wykorzystanie technologii 3 kolorów, które imitują 24-godzinny cykl słońca, pozwalając przedłużyć świeżość warzyw i owoców. Polega to na tym, że lodówka wykosztuje zjawisko fotosyntezy, np. w wyznaczonej do tego szufladzie. Emitowane w niej światło – niebieskie, czerwone i zielone – imituje promienie słoneczne charakterystyczne dla danej pory dnia. Pomidory, ogórki, papryka, szpinak czy marchew, które otrzymują taką dawkę światła, zyskują więcej witamin. Dziki temu możemy cieszyć się ich smakiem przez dłuższy czas. Szuflada próżniowa i dystrybutor wody Miłośniczki technologii będą zachwycone chłodziarką z szufladą próżniową, dzięki której jedzenie pozostaje świeższe nawet 8 razy dłużej. Jeśli chcemy zrobić przegląd lodówki, nie musimy wcale jej otwierać. Wystarczy, że zapukamy we front szklanego panelu, a system kamer wskaże na wyświetlaczu, jakie produkty należy spożyć w pierwszej kolejności. Wybierając model z podwójnymi drzwiami możemy łatwiej dokonać selekcji produktów – te, z których korzystamy częściej warto trzymać na przodzie, a w dalszej części to, co rzadko używamy. Z myślą o fankach zdrowego stylu życia, powstały lodówki z dystrybutorem wody. To świetna motywacja do tego, by zadbać o prawidłowe nawadnianie organizmu. Dostęp do internetu, smartfona i skype'a Niektóre chłodziarki mogą stać się naszymi osobistymi asystentami, tak samo jak popularne Siri czy Alexa. Okazuje się, że sprzętem AGD można zarządzać z dowolnego miejsca, np. z pracy – wystarczy, że połączymy ją z aplikacją w telefonie i możemy wydawać polecenia głosowe. Najnowocześniejsze chłodziarki mają wyświetlacz z dostępem do Internetu, ekranem dotykowym, a nawet wbudowanymi głośnikami stereo. Można na nim obejrzeć TV, posłuchać radia czy porozmawiać ze przyjaciółmi przez Skype'a! Taki sprzęt dodatkowo wyposażony jest w aparat fotograficzny, który rejestruje obraz wnętrza lodówki – w każdej chwili można zajrzeć tam na odległość. Smart system zarządzania przestrzenią W takiej lodówce możemy mieć pewność, że nic się nie zmarnuje, a ilość produkowanych odpadów zostaje zminimalizowana. Statystyki mówią, że otwieramy chłodziarkę co najmniej 50-60 razy dziennie. Mając w domu model ze szklanym frontem nie musimy ciągle otwierać drzwi. W ten sposób zużywamy o połowę mniej energii i oszczędzamy na rachunkach za prąd. Jeśli lubimy zmieniać wystrój wnętrz w mieszkaniu, warto postawić na lodówkę z wymiennymi frontami. Oznacza to, że możemy korzystać z technologii przez wiele lat, a cała reszta zmienia się w zależności od panujących trendów.