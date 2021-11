Czy technologia może być piękna? O ANC i AEM w niezwykłym wydaniu

Wydawać by się mogło, że douszne słuchawki nie bardzo mogą już zaskoczyć konsumentów – zminiaturyzowano wszystko, co było do zminiaturyzowania; wykorzystując nowoczesne standardy bezprzewodowego przesyłu danych wyśrubowano parametry dźwięków oraz wzmocniono akumulatory, by wydłużyć korzystanie ze słuchawek bez konieczności ładowania. Wszyscy producenci słuchawek dousznych mierzą się jednak z jeszcze jednym wyzwaniem – eliminacją hałasów otoczenia. W przypadku słuchawek nausznych sprawa jest prostsza – jak jednak zadbać o czystość dzięków i komfort użytkownika, jeśli do dyspozycji nie mamy nauszników zakrywających całe uszy? Odpowiedź kryje się w dwóch skrótach – ANC i AEM.