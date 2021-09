WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne rekrtuacja + 2 branża hrnowe programy Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 17-09-2021 16:20 Artykuł sponsorowany Czy system ATS może pomóc w rekrutacji w czasach pandemii? Sprawdźmy! Pandemia COVID-19 wymogła na pracodawcach korzystanie z cyfrowych narzędzi, aby usprawnić codzienną pracę. Niektóre z nich – jak na przykład systemy ATS – mogą wspomóc przeprowadzanie rekrutacji online. W jaki sposób? Sprawdź, jak działa Applicant Tracking System Share Czy system ATS może pomóc w rekrutacji w czasach pandemii? Źródło: Materiały prasowe Pandemia spowodowała prawdziwą rewolucję na rynku pracy. Dziś nie wyobrażamy sobie całkowitego braku dostępu do pracy zdalnej, choć jeszcze nie tak dawno temu wiele firm nie brało pod uwagę takiej możliwości. Praca w domu, choć generuje sporo nowych wyzwań, wciąż zyskuje na popularności i z pewnością zostanie z nami na dłużej. Ma to swoje wady i zalety. Z jednej strony oszczędzamy sporo czasu na dojazdach i wykonujemy swoją pracę w spokojnej atmosferze, bez zbędnego stresu. Z drugiej – znacznie trudniej w ten sposób skutecznie pracować w teamach i mierzyć wyniki pracy. Na szczęście istnieją narzędzia, które mogą w tym pomóc! Ich wykorzystanie to również świetny sposób na usprawnienie zdalnej rekrutacji. Program ATS – rozwiązanie pandemicznych problemów związanych z rekrutacją Rekrutacje zdalne funkcjonowały jeszcze przed pandemią, jednak to dzięki niej proces pozyskiwania pracownika przeniósł się w pełni do digitalu. Dość gwałtowna transformacja była źródłem stresu zarówno dla rekruterów, jak i potencjalnych pracowników. Ci pierwsi mogli obawiać się, że będą mieli trudności z zapanowaniem nad procesem rekrutacyjnym i zweryfikowaniem kompetencji pracownika. Ci drudzy – że nie zaprezentują się na zdalnej rozmowie rekrutacyjnej tak dobrze, jak mogliby na tej tradycyjnej. System do zarządzania rekrutacją, w Polsce oferowany między innymi przez ElevatoSoftware, rozwiązuje te problemy, usprawniając proces rekrutacyjny i dając obu stronom poczucie komfortu i kontroli nad sytuacją. To dzięki niemu znacznie łatwiej jest utrzymać stały kontakt z kandydatami, informując ich o bieżącym etapie rekrutacji, co pozytywnie wpływa na wizerunek firmy i redukuje komfort osób, które biorą udział w rekrutacji. ATS system online – jak działa? System do rekrutacji to kompleksowa platforma, która umożliwia zaplanowanie procesu pozyskiwania pracowników od podstaw. Za jej pośrednictwem możesz przeprowadzać kolejne etapy rekrutacji, utrzymując stały kontakt z poszczególnymi kandydatami. Dzięki platformie informowanie wszystkich potencjalnych pracowników o aktualnym stanie rekrutacji jest szybkie i proste. Do tego, wiadomości można automatycznie personalizować, co wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Jakie funkcje oferuje program ATS? Ich zakres może się różnić w zależności od usługi, na którą się zdecydujesz. Do podstawowych funkcjonalności należą: zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych osobowych, ich katalogowanie i aktualizacja wygasających;

integracja z platformami do publikacji ofert pracy;

możliwość edycji i dystrybucji ofert w różnych kanałach komunikacji z poziomu jednej platformy;

gromadzenie CV i wyników formularzy rekrutacyjnych w ramach jednej platformy i ich automatyczne sortowanie;

narzędzia do współpracy na linii rekruter-menedżer;możliwość planowania poszczególnych etapów rekrutacji i ich wdrażania za pośrednictwem różnych narzędzi online;

narzędzia do współpracy na linii rekruter-menedżer;możliwość planowania poszczególnych etapów rekrutacji i ich wdrażania za pośrednictwem różnych narzędzi online;

automatyzacja komunikacji z możliwością personalizacji i dostępem do gotowych szablonów;możliwość edycji procesu rekrutacyjnego w każdej chwili. Wszystkie te funkcje sprawiają, że ATS rekrutacja odpowiada na potrzeby firm, pozyskujących pracowników częściowo lub całkowicie za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Artykuł sponsorowany