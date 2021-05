Czy edukacja online to przyszłość?

– Gdy mówimy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, to często koncentrujemy się na uczniach z trudnościami, które wynikają z deficytu zdrowotnego. Pamiętajmy jednak, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami to również tacy, którzy są szczególnie uzdolnieni. Tutaj równie istotną rolę może odgrywać technologia, bo to dzięki aplikacjom i narzędziom jesteśmy w stanie wzmocnić ich umiejętności. Wszystko więc zależy od tego, kogo uczymy. Nauczyciele często podkreślają w rozmowach, że mają problem utrzymaniem koncentracji swoich uczniów, a dzieci często tracą koncentrację, bo np. nie potrafią nadążyć za tym, co się dzieje w trakcie lekcji – podkreśla dr Joanna Minta, prof. DSW, dziekan uczelni i pedagog.