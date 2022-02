Czy e-sport jest sportem? Wyjaśnienie oraz opis najpopularniejszych dyscyplin.

Kategoria MOBA (multiplayer online battle arena)

Kolejna ważna kategoria w świecie e-sportu to MOBA (multiplayer online battle arena). Pierwszą grą z tej kategorii było League of Legends. Gra stworzona przez Riot Games miała swoją premierę 27 października 2009 r. W LoL-u mamy do dyspozycji kilka trybów. Najpopularniejszy z nich to rozgrywka rankingowa. Gracze po osiągnięciu 30 poziomu mogą zacząć zdobywać coraz wyższe rangi. Mapa League of Legends, czyli Summoner’s Rift składa się z trzech linii i tzw. dżungli. Przed rozpoczęciem potyczki wszyscy zawodnicy uczestniczą w drafcie, w którym każdy uczestnik wybiera swojego bohatera posiadającego specjalne umiejętności. Wygrywa ten team, który jako pierwszy zniszczy bazę przeciwnika (Nexus).