Czy do korzystania ze smartwatcha potrzebny jest smartfon?

Inteligentne zegarki typu smartwatch cieszą się coraz większą popularnością wśród użytkowników. Niewątpliwie wpływa na to fakt, że producenci oferują coraz więcej funkcji, a jednocześnie ceny takich zegarków są coraz bardziej przystępne. Smartwatch to nie tylko wygoda i możliwość zyskania stałego dostępu do wielu potrzebnych informacji, ale też idealne rozwiązanie dla osób aktywnie uprawiających sport. Niektórzy zastanawiają się jednak nad tym, czy warto mieć smartwatch bez telefonu. O ile zegarek w niczym nie przeszkadza podczas biegania lub innych treningów, to już zabieranie ze sobą telefonu z dużym ekranem może okazać się problemem.

Czy smartwatch działa bez telefonu?

Klasyczny smartwatch oferuje użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji, które są charakterystyczne dla tradycyjnych zegarków. Można więc łatwo sprawdzić aktualną datę i godzinę, ustawić alarm, skorzystać ze stopera i innych tego typu funkcji. Dodatkowo zegarek motywuje do tego, aby prowadzić aktywny tryb życia. Monitorowana na bieżąco liczba przebytych kroków sprawia, że wiele osób więcej się rusza, co jest korzystne dla ich zdrowia. Zegarka można również używać jako pilota do odtwarzacza muzyki, do czego jednak niezbędny jest proces sparowania zegarka z telefonem. Wymaga tego również odbieranie połączeń przychodzących na smartfona.

Nowoczesne smartwatche bez problemu działają nawet wtedy, gdy nie ma się pod ręką telefonu. Z drugiej strony ich możliwości mogą być wówczas bardzo ograniczone, co wynika z tego, że chociaż smartwatch to samodzielne urządzenie, to do wielu zastosowań wymaga danych z telefonu.

Co oferuje inteligentny zegarek bez komunikacji ze smartfonem?

Nawet jeżeli smartwatch nie będzie miał komunikacji z telefonem, to niektóre modele pozwalają odtwarzać muzykę bezpośrednio z zegarka. Trzeba jednak ją uprzednio wgrać do pamięci urządzenia. Brak komunikacji nie powinien mieć również wpływu na dostęp do pomiaru tętna, licznika spalonych kalorii, krokomierza oraz dyktafonu, o ile oczywiście dany model wyposażony jest w tego typu dodatkowe funkcje.

W sprzedaży dostępne są również modele, w których użytkownik może korzystać z karty SIM. W przypadku takiego smartwatcha brak telefonu nie będzie stanowił żadnego problemu, bo oprócz mierzenia aktywności fizycznej będzie można również odbierać rozmowy, uruchamiać monitor snu, a w niektórych zegarkach korzystać z map Google i wielu innych aplikacji. Pomimo tego nawet te osoby, które mają najnowocześniejsze smartwatche, chętnie łączą je ze swoimi smartfonami. Wynika to przede wszystkim z tego, że można wówczas zyskać pełną funkcjonalność. Łatwiej również jest przeglądać dane zebrane przez zegarek (liczbę kroków, czas snu) oraz zmieniać jego ustawienia na dużym i czytelniejszym wyświetlaczu smartfona niż robić to na niewielkim ekranie zegarka.

Pomiar tętna i inne informacje wyświetlane na ekranie zegarka

W praktycznie każdym smartwatchu dostępne są między innymi krokomierz i pomiar tętna. Jego działanie wymaga co prawda uruchomienia odpowiedniej aplikacji, co jednak można łatwo zrobić bezpośrednio z urządzenia. Wystarczy tylko włączyć odpowiednią aplikację i po chwili będzie można odczytać wyniki. W podobny sposób możemy korzystać z aplikacji ułatwiającej sterowanie muzyką. Docenią to osoby, które mają sparowany sprzęt audio z telefonem, a jednocześnie nie chcą co chwilę po niego sięgać, aby zmienić odtwarzany utwór lub zwiększyć głośność. Funkcja ta przydaje się również podczas słuchania muzyki w podróży. Zamiast sięgać po smartfon, wystarczy użyć zegarka z systemem Watch OS lub Android Wear. Wybór systemów jest oczywiście większy, jednak nie da się ukryć, że podobnie jak to ma miejsce w przypadku smartfonów, to właśnie rozwiązania oferowane w systemach stworzonych przez firmy Apple i Google cieszą się największą popularnością. Zakup inteligentnego zegarka z tymi systemami daje również gwarancję, że bez żadnych problemów będzie można go połączyć z posiadanym telefonem.

Przydatne informacje dla użytkowników inteligentnych zegarków

