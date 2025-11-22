Cztery monstrualne spirale pyłowe. Naukowcy zaglądają do układu Apep

Kosmiczny teleskop Jamesa Webba pokazał, że wokół układu Apep znajdują się cztery koncentryczne spirale pyłu. To zaskoczenie, bowiem wszystkie wcześniejsze obserwacje wskazywały na obecność tylko jednej takiej struktury. Mało tego, szczegółowa analiza danych obserwacyjnych z flagowego obserwatorium kosmicznego wykazało także obecność trzeciej gwiazdy w układzie.

Układ gwiazd Apep (Apofis, Apop) nazwany na cześć egipskiego bóstwa chaosu, od lat intrygował astronomów. Na zdjęciach z Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) już wcześniej wyraźnie widoczne były wężowate pasma pyłu. Potrzeba było jednak teleskopu Jamesa Webba, aby w pełni dostrzec skalę tego obiektu. Dopiero bowiem obserwacje w zakresie podczerwieni pozwoliły naukowcom dostrzec aż cztery koncentryczne powłoki pyłowe wokół układu dwóch gwiazd.

Za tworzenie pyłowych struktur odpowiadają tutaj dwie gwiazdy Wolfa–Rayeta o masach ok. 10–20 Słońc każda. To niezwykle gorące obiekty, które utraciły warstwy wodoru i spalają hel oraz cięższe pierwiastki. Naukowcy wiążą takie gwiazdy z długimi rozbłyskami gamma, które mogą pojawić się po ich wybuchu jako supernowe.

Ten nietypowy układ gwiazd jest bardziej nietypowy niż sądzono

Analiza architektury tego układu wykazała, że obie gwiazdy obiegają się raz na 190 lat. To bardzo nietypowe, bowiem większość tego typu par okrąża się w czasie 2-10 lat, a dotychczas najdłuższy okres orbitalny dla układu dwóch gwiazd WR wynosił 30 lat.

Natura tego układu jest niezwykle zmienna. Przez 150 lat gwiazdy znajdują się względnie daleko od siebie, gdy jednak zbliżają się do siebie, przez około 25 lat emitowane przez nie strumienie wiatru gwiezdnego zderzają się ze sobą, mieszają i produkują bogaty w węgiel pył. Ów pył wyrzucany jest następnie w przestrzeń wokół układu w postaci swoistych powłok oddalających się od gwiazd z prędkością 2-3 tys. km/s.

Ziarna takiego węglowego pyłu zachowują względnie wysoką temperaturę nawet daleko od gwiazdy. To właśnie dlatego Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który obserwuje wszechświat przede wszystkim w podczerwieni, był w stanie dostrzec aż cztery takie powłoki.

Zaraz, zaraz. A skąd się wzięła ta gwiazda?

Połączenie danych z VLT i JWST rozwiązało jeszcze jedną zagadkę. Okazało się bowiem, że wcale nie mamy tutaj do czynienia z układem podwójnym. W otoczeniu pary gwiazd WR znajduje się bowiem jeszcze jeden obiekt. Jest to nadolbrzym o masie szacowanej na 40-50 mas Słońca. Obiekt ten podczas swoich okrążeń przebija się przez powstające wokół pary powłoki pyłu węglowego. Naukowcy doszli do tego wniosku, dzięki detekcji swoistych dziur w każdej kolejnej powłoce.

Warto tutaj jednak podkreślić, z jak bardzo nietypowym obiektem mamy do czynienia. W całej naszej galaktyce, w której przecież znajduje się od 100 do 400 miliardów gwiazd, samych gwiazd Wolfa-Rayeta znamy jedynie około tysiąca. Układ podwójny składający się z dwóch obiektów tego typu to prawdziwa rzadkość. Możemy być zatem pewni, że naukowcy będą mu się przyglądać jeszcze długo.