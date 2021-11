Człowieka uderza piorun. Co dzieje się z jego ciałem? Naukowcy już to wiedzą

Śmierć z powodu uderzenia pioruna

Do tej pory naukowcy mieli trudności w znalezieniu dowodów na to, że śmierć danej osoby nastąpiła wskutek uderzenia pioruna. Wyniki najnowszych badań, które ukazały się na łamach "Forensic Science International: Synergy" sugerują, że już wkrótce może się to zmienić.