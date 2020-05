Często podróżujesz i poszukujesz laptopa do pracy? Sprawdź nowe MateBooki od Huawei

Praca zdalna, jeszcze niedawno, wydawała się wszystkim niemalże niemożliwa, ewentualnie dostępna jedynie dla garstki wybranych osób. Sytuacja z ostatnich tygodni zmieniła jednak znacząco nasze postrzeganie i sprawiła, że dla wielu z nas taka szansa jest teraz na wyciągnięcie ręki. Do pełni szczęścia brakuje tylko porządnego laptopa, który dotrzyma kroku naszym wymaganiom.

Materiał powstał przy współpracy z Huawei

Na szczęście niedawno Huawei wypuścił na rynek swoje flagowe Matebooki – Huawei Matebook X Pro oraz Huawei Matebook 13 - w nowych wersjach i już po kilku dniach testów, z czystym sumieniem możemy polecić je każdemu specjaliście. Ale i nie tylko, bo jest to po prostu sprzęt dla każdego, kto potrzebuje szybkiego, wydajnego, ale jednocześnie ultrasmukłego i mobilnego sprzętu.

Nie sposób tu nie wspomnieć, że jest ku temu podwójna okazja, ponieważ do 20 maja możemy zakupić wymienione modele – Huawei Matebook X Pro oraz Huawei Matebook 13 – na niezwykle atrakcyjnych warunkach. Oprócz promocji cenowej musimy przygotować się na nie lada gratisy, bowiem nie łatwo przejść obok… darmowego Huawei’a P30 lub Huawei’a Nova 5T.

Po lewej najnowszy MateBook X Pro. Obok nowiutki MateBook 13

Potężne maszyny na start, czyli Matebook 13 oraz X Pro

To, co rzuca się od razu w oczy po otrzymaniu paczki ze sprzętem, to estetyka i perfekcyjne wręcz wykonanie obu modeli. Matebooki są ultracienkie, bardzo lekkie, ważą zaledwie 1,3 kilograma, a do tego bardzo dobrze spasowane i wykonane z wytrzymałego aluminium. Nie ma tutaj mowy o żadnym trzeszczeniu obudowy, czy odstających elementach. W moim przypadku, miałam styczność z MateBookami w uroczym szarym kolorze, delikatnie wpadającym w niebieski, który z pewnością spodoba się wszystkim estetom. Warto jednak zwrócić uwagę, że nieco większy (13,9 cala) X Pro można dostać także w odcieniu ciemnozielonym. MateBook 13 (którego nazwa pochodzi od wielkości przekątnej ekranu) występuje tylko w szarym wariancie.

MateBook 13

Skoro już przy ekranach jesteśmy, należy pamiętać, że w wersję X Pro została wbudowana dotykowa matryca FullView 3K, która znacznie przyspiesza i ułatwia pracę, szczególnie kiedy wykorzystamy ją do współpracy z naszym smartfonem dzięki Huawei Share OneHop, ale o tym w dalszej części. Wybierając “trzynastkę”, dotykowy ekran FullView 2K dostępny jest w wersji z procesorem i7.

MateBooki od Huawei z pewnością przypadną do gustu wszystkim korzystającym bez przerwy z klawiatury. Te bowiem są bardzo wygodne, a dzięki podświetleniu pozwalają na komfortową pracę nawet w nocy. Nie musimy się również martwić, że będziemy komukolwiek przeszkadzać głośnym stukaniem w klawisze – w obu modelach pracują one nadzwyczaj cicho, więc mogę polecić je wszystkim pracującym nocnym markom. Na pochwałę zasługuje również umieszczenie czytnika linii papilarnych w przycisku włączającym komputer. Dzięki temu można szybko uruchomić sprzęt jednym dotknięciem, bez wpisywania haseł czy dodatkowego przeciągania palcem. Na tym nadal jednak nie koniec – Huawei zadbało również o prywatność swoich użytkowników. Wybierając MateBooka X Pro, otrzymujemy sprzęt z kamerą ukrytą w jednym z klawiszy klawiatury, więc nie ma mowy o przypadkowym jej uruchomieniu, nie trzeba jej także zaklejać w obawie przed ewentualnymi atakami hakerów. Klik i kamera schowana, a my możemy spokojnie pracować.

Super cicha i wygodna klawiatura w MateBooku X Pro

Tajemniczy OneHop

Po otworzeniu laptopa może nas zaskoczyć niebieska naklejka Huawei Share w prawym dolnym rogu urządzenia. W jej miejscu znajdziemy chip NFC, który pozwoli na szybką wymianę danych pomiędzy laptopem, a smartfonem Huawei. Wystarczy w tym miejscu przyłożyć telefon, aby w zaledwie jedną minutę wysłać nawet 500 zdjęć z jednego sprzętu na drugi, szybko zapisać zrzut ekranu z Matebooka na smartfonie albo podzielić się dostępem do Internetu.

Zaproponowane przez Huawei rozwiązanie niewątpliwie cieszy. Koniec z szukaniem kabli. Aby wysłać zdjęcia na laptopa, nie trzeba też martwić się o ewentualne podłączanie do publicznych hotspotów, możemy szybko i sprawnie wykorzystać do tego smartfona.

Czytnik linii papilarnych w MateBooku 13

Na tym jednak nie koniec. Huawei Share pozwala także na korzystanie z funkcji Multi-Screen Collaboration, czyli wyświetlania ekranu naszego smartfona na wyświetlaczu laptopa. Dzięki temu oszczędzamy dużo czasu, szczególnie gdy jesteśmy pochłonięci pracą. Na dotykowym ekranie laptopa, mając do pomocy jego klawiaturę, można szybciej odpisywać na smsy, prywatne maile podpięte do skrzynki na smartfonie i wygodnie przenosić dane między urządzeniami.

Liczy się wnętrze

Poza świetnymi akcesoriami i wyglądem, MateBooki biją na głowę konkurencję pod względem dobranych komponentów. W środku znajdziemy czterordzeniowe, ośmiowątkowe procesory Intel Core i7-10510U o bazowej częstotliwości procesora 1,8 GHz, maksymalnej częstotliwości turbo 4,9 GHz oraz 8 MB cache. Do tego dedykowaną grafikę NVIDIA GeForce MX250 o taktowaniu od 1518 do 1582 MHz i 4 GB pamięci. Na tym jednak nie koniec, bo laptopy zostały wyposażone w 16 GB RAM-u i dyski SSD o pojemności 1 TB (w przypadku MateBooka X Pro) lub 512 GB (MateBook 13).

Ultracienki MateBook 13

Dzięki tej konfiguracji nie musimy się martwić o ewentualne spadki fps-ów w grach, długie odpalanie się systemu czy renderowanie filmów trwające dłużej niż zazwyczaj. Sprzęt błyskawicznie wybudza się z uśpienia, nie traci płynności przy uruchomionych jednocześnie kilku wymagających programach, jak chociażby wspomniany Photoshop. Programiści również będą zadowoleni z przyspieszenia kompilowania swoich aplikacji.

Wszystko to sprawia, że nowe laptopy Huawei są jednymi z najszybszych laptopów w swojej klasie. Świetnie sprawdzają się one w codziennej pracy. Jednoczesne odpalenie Photoshopa z Autocadem nie stanowi żadnego problemu. Wieczorem zaś, w ramach relaksu, odprężymy się przy ulubionych filmach, które będą rewelacyjnie wyglądać na ekranie FullView. Oba doskonale poradzą także z grami i świetnie sprawdzą się w podróży, jednak ze względu na nieco mniejsze wymiary, Matebook 13 może być lepszym wyborem. Bez problemu zmieści się do plecaka czy nawet torebki. Należy jednak uważać, ponieważ ze względu na jego lekką wagę, można zapomnieć, że nosimy ze sobą komputer.

Ultracienki MateBook X Pro

Porozmawiajmy o kosztach

W porównaniu do konkurencji, oba MateBooki możemy dostać w niewygórowanych cenach. Model Matebook X Pro, do 20 maja, zakupimy w cenie od 6 999 złotych w pakiecie ze smartfonem Huawei P30. Za jego mniejszego kolegę, Matebooka 13, musimy zapłacić od 3 999 zł, ale razem z nim także otrzymamy nowego Huawei’a Nova 5T, jeżeli tylko zdecydujemy się na niego w terminie trwającej promocji. Akcja kończy się 20 maja, toteż chętni na nowy zestaw powinni szybko się decydować.