Czesi zdecydowali. Nie wyślą żołnierzy do Polski

Estoński minister obrony Kalle Laanet przekazał natomiast w listopadzie, że jego kraj wyśle do Polski blisko 100 mundurowych, w tym m.in. żołnierzy służby czynnej, rezerwistów i członków żandarmerii wojskowej. Tallin zadeklarował też, że wyśle do Polski sprzęt: drony do realizacji zadań wywiadowczych oraz Combat Camera do nagrywania czynności estońskiego kontyngentu.