Czekał na odkrycie ponad 500 lat. Odnaleziono go na dnie litewskiego jeziora

Pranckėnaitė poinformowała, że ​​wcześniej w całym regionie odkrywano pochówki ludzkie związane z działaniami wojennymi, ale po raz pierwszy na Litwie pod wodą odkryto zwłoki średniowiecznego wojownika. Wcześniejsze badania udowodniły, że w tym samym miejscu, co dzisiejszy most Dubingiai, w XVI lub XVII wieku stał inny most, prowadzący do zamku.