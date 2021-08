Czarne dziury mogą dostarczać energii obcym? Tak twierdzą naukowcy

To nie wszystko. Badacze zwracają uwagę, że jeśli jakaś cywilizacja rzeczywiście wykorzystuje taką technologię, to może istnieć sposób na jej wykrycie. Według naukowców sygnał ciepła odpadowego z tak zwanej "gorącej" sfery Dysona, tj. zdolnej do przetwarzania energii w temperaturach przekraczających 2727 st. Celsjusza byłby wykrywalny dla fal ultrafioletowych. Tymczasem "stała" sfera Dysona (działająca poniżej 2727 st. C.) może zostać wykryta w podczerwieni.