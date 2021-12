Cyfrowy Wiesel od Rheinmetall Defence. Ewolucji ciąg dalszy

Efektem prac był bardzo lekki pojazd gąsienicowy o masie poniżej 3 ton, który w terminologii międzywojennej można by zaliczyć do tankietek. Wiesel charakteryzuje się bardzo małymi rozmiarami, nie przekraczając 1,9 m wysokości oraz do 3,55 m długości, co znacznie ułatwia jego ukrycie za przeszkodami terenowymi.