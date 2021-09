WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

huawei w polsce + 2 smartfonytelekomunikacja Sylwia Zimowska Dzisiaj, 30-09-2021 12:36 Materiał partnera: Huawei Cyfrowe usługi światowej klasy, czyli Huawei Mobile Services dla każdego Świetne mapy, nowoczesna wyszukiwarka, integracje z popularnymi aplikacjami bankowymi – z tych funkcji mogą już korzystać użytkownicy smartfonów i tabletów Huawei w Polsce. Przyjrzeliśmy się bliżej ich możliwościom. Share Z HMS korzystają już miliony użytkowników z całego świata Źródło: materiały partnera Właśnie mijają dwa lata, odkąd autorski ekosystem Huawei na dobre zagościł na urządzeniach mobilnych. Szereg mniejszych i większych zmian sprawił, że HMS przekonał do siebie miliony użytkowników z całego świata. A co z osobami, które dopiero planują w bliskiej przyszłości zakupić smartfony lub tablety tego producenta? Dla nich przygotowaliśmy krótkie zestawienie ostatnich przydatnych nowości na platformie. Mapy Petal – dobra alternatywa dla Google Maps Trudno wyobrazić sobie smartfona bez nawigacji. W sklepie AppGallery od początku można było znaleźć np. lubianego w Polsce Yanosika czy też AutoMapę. Huawei pracował jednak nad rozwinięciem autorskiej aplikacji do podróżowania. Wykorzystując publiczne mapy OpenStreetMap oraz nawigacyjne mechanizmy TomToma, producent stworzył Mapy Petal. Aplikacja oferuje wszystko to, co potrzebne do sprawnego odnajdywania się w przestrzeni i trafiania do celu podróży. Mamy zatem do wyboru cztery sposoby transportu: samochodowy, publiczny, pieszy i rowerowy – wszystkie z uwzględnieniem aktualnych warunków panujących na trasie (np. odjazdu tramwajów, korków czy objazdów). Bez problemu dodamy też przystanki na postój i sprawdzimy, która z proponowanych tras ma mniej sygnalizacji świetlnej. Nie brakuje oczywiście zapisywania ulubionych tras oraz trybu HUD do odbijania treści nawigacji na szybie samochodu oraz kilku widoków (np. topograficzny lub 3D). Wśród rzadko spotykanych dodatków Mapy Petal oferują informacje o spalonych kaloriach w przypadku nawigacji pieszej oraz symulowanej oszczędności emisji dwutlenku węgla w przypadku przesiadki z auta na rower. Mapy Petal, tak jak i wiele innych aplikacji Huawei, wykorzystuje również opcje Chmury, dzięki czemu łatwo zsynchronizujemy historię tras i ulubionych miejsc pomiędzy naszymi urządzeniami korzystającymi z tego samego Huawei ID. materiały partnera Mapy Petal oferują nawet informacje o spalonych kaloriach Źródło: materiały partnera Wyszukiwarka Petal niczym osobisty doradca Wyszukiwarka Petal od swojego debiutu w maju 2020 roku przeszła już kilka poważnych aktualizacji. Algorytm wyszukiwania, który początkowo pomagał w odnajdywaniu aplikacji w AppGallery, obecnie pozwala znaleźć w sieci w zasadzie wszystko: od interesujących nas wiadomości poprzez lokalne atrakcje aż po promocje zakupowe. Przykładowo wpisując hasło "obiad", zobaczymy nie tylko wyniki z Wikipedii, przepisy, zdjęcia i filmy, ale także aplikacje, w których przewija się to hasło, gadżety do kupienia (np. zastawę stołową), a także pobliskie knajpki serwujące posiłki. Wyniki możemy filtrować po cenie czy też lokalizacji i np. wybierać, by prezentowały się podpowiedzi zakupowe jedynie od konkretnego sklepu. Petal wspiera również obsługę głosową w języku polskim oraz wyszukiwanie obrazem. Łowcy okazji docenią funkcję "W pobliżu", która prezentuje lokalne atrakcje, promocje, restauracje, kwiaciarnie, apteki czy polecane hotele. Do tego na głównej stronie wyszukiwarki znajdziemy informacje o pogodzie, oferty zakupowe i wiadomości z kraju oraz wbudowanego tłumacza, a nawet konwerter walut. To tak, jakbyśmy mieli pod ręką osobistego doradcę, który uwzględnia nasze preferencje i aktualne położenie w celu dostarczenia najbardziej przydatnych informacji. materiały partnera Wyszukiwarka Petal od swojego debiutu w maju 2020 roku przeszła już kilka poważnych aktualizacji Źródło: materiały partnera Współpraca z polskimi bankami Huawei nie zapomniało także o zadbaniu o pełną integrację usług bankowych. Polskie banki chętnie współpracują z Huawei, czego efektem jest stale powiększająca się liczba aplikacji bankowych w AppGallery. Zaledwie kilka dni temu do grona PKO BP, Millennium, mBank, Credit Agricole, Noble Bank i Getin dołączył też Alior Mobile. Pełna integracja oznacza możliwość korzystania z wszystkich oferowanych przez bank mobilnych funkcji: zakładania lokat, płatności BLIK-iem, wykonywania przelewów itd. O ekspansji w kierunku świata bankowości powinna zaświadczyć niedawna inwestycja Huawei. W Helsinkach otwarto Laboratorium Innowacji Cyfrowych Usług Finansowych i Bezpieczeństwa, które będzie dla producenta swoistym inkubatorem rozwiązań dotyczących m.in. płatności mobilnych. AppGallery – sklep, który stale się rozrasta Na koniec warto wspomnieć o samym AppGallery, czyli sklepie z aplikacjami, który także ciągle przechodzi przemiany. Samych tylko polskich apek znajdziemy tu aż 1700, a użytkownicy AppGallery w Polsce mogą wybierać aż z 34 tys. aplikacji. Korzystając z HMS, możemy zarówno robić zakupy na Allegro, jak i odbierać paczki InPostem Mobile, oglądać filmy w Playerze, rezerwować hotele przez Booking, randkować na Tinderze, opłacać parkingi moBILET-em czy czytać e-booki na Legimi. Nawet jeżeli nie znajdziemy tu jeszcze konkretnej aplikacji, to AppGallery od razu wyświetli bezpieczne źródła, skąd możemy pobrać plik APK i zainstalować apkę samodzielnie. To nie tylko bardzo proste rozwiązanie, ale i wygodne, bowiem z perspektywy użytkowej nie ma większego znaczenia, czy mówimy o zasobach lokalnych, czy zewnętrznych – nawet te drugie AppGallery pozwoli nam zaktualizować jednym kliknięciem z poziomu swojego interfejsu. HMS rozwija się w błyskawicznym tempie i możemy tylko zacierać ręce na kolejne plany producenta. Huawei na powyższych przykładach dobitnie pokazuje, że zna się świetnie nie tylko na wydajnym i designerskim sprzęcie, ale i nie zawodzi na polu oprogramowania oraz usług mobilnych. Materiał partnera: Huawei