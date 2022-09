Cyfrowe odwzorowanie świata, sztuczna inteligencja, biohacking i zielona energia – konferencja Masters&Robots w Warszawie

W tym roku mamy w agendzie kilkanaście wspaniałych nazwisk i same ważne tematy. Porozmawiamy o metaświecie, biohackingu, roli AI w medycynie, zielonej energii, przyszłości łańcuchów dostaw i o wszystkim tym, w czym teraz dokonują się przełomowe odkrycia i zmiany. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło "What if", czyli "co będzie, jeśli". Wiemy już, że w ostatnim czasie świat nas bardzo mocno zaskakuje i będziemy mówić o tym czym jeszcze może nas zaskoczyć i co z tym zaskoczeniem możemy zrobić. W tym ostatnim szczególnie pomocne będzie wystąpienie Amy Webb, wybitnej amerykańskiej futurolożki i analityczki trendów. Tego wykładu nie można ominąć – mówi Jowita Michalska, CEO Digital University, inicjatorka Masters&Robots.

Ważną część tegorocznej konferencji Masters&Robots stanowić będą tematy powiązane z budową metaversum. Według prognoz już w niedalekiej przyszłości będziemy tam pracować, edukować się i spędzać wolny czas, Od tego jak teraz urządzimy sobie ten cyfrowy świat, będzie zależał komfort naszego życia za kilka-kilkanaście lat, gdy metaświaty będą szeroko dostępne. Wśród prelegentów, którzy opowiedzą o inwestycjach w metaversie jest Hrish Lotlikar, współtwórca i dyrektor generalny SuperWorld, czyli wirtualnego świata AR, który cyfrowo odwzorowuje powierzchnię Ziemi, składającą się 68,4 miliarda działek. Zdaniem Hrisha metaversum stanie się dla przyszłych pokoleń stałym elementem życia: Uważam, że w przyszłości nie będziemy rozdzielać świata fizycznego od świata cyfrowego, to będzie po prostu jednej byt, jeden świat. Treści cyfrowe, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość – wszystko to będzie stanowiło nieodłączny element świata, a więc dzieci w przyszłości będą żyły tak, jakby nie było żadnej różnicy pomiędzy nimi.

Kai-Fu Lee, ekspert od sztucznej inteligencji, autor książki "Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny, USA i przyszłość świata" w swoim wystąpieniu na Masters&Robots skupi się na wpływie sztucznej inteligencji na opiekę zdrowotną, opowie o wyzwaniach i możliwościach w tym obszarze. W temacie postępu medycznego, ale z innej perspektywy, wypowie się Jo Zayner. To znana osoba w obszarze biohackingu na świecie, gwiazda intrygującego i kontrowersyjnego dokumentu "Nienaturalna selekcja" i właściciel garażowej firmy Odin sprzedającej artykuły biohackingowe – od DNA za 20 dolarów, aż po zestaw do samodzielnej inżynierii genetycznej za 1849 dolarów.

Jo pokaże jak modyfikacje genetyczne zmienią nasze życie, co dzisiaj się dzieje w tym obszarze i jakimi narzędziami dysponują już naukowcy i amatorzy. Zayner głęboko wierzy w potencjał metody CRISPR w zapobieganiu chorobom genetycznym np. dystrofii mięśniowej i uważa, że społeczeństwo powinno mieć powszechny dostęp do najnowszych zdobyczy nauki, w tym do narzędzi inżynierii genetycznej: Myślę, że wszyscy martwią się o zagrożenia związane z inżynierią genetyczną i o to, że może ona zaszkodzić ludziom. Nikt natomiast nie martwi się o to, co się stanie, jeśli nie pozwolimy ludziom na stosowanie inżynierii genetycznej.