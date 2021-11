Cyclomer. Ten rower miał się poruszać na lądzie i po wodzie

Zanim wymyślono cyclomer, pojawiły się pomysły stworzenia pierwszych rowerów wodnych. W 1925 r. Anglik George R. Stephenson skonstruował pojazd będący połączeniem łódki z układem napędowym roweru. Równie ciekawy był wynalazek autorstwa Zetty Hills z Londynu. Był to rower przymocowany do dwóch pływaków, który mógł rozwijać prędkość ok. 10 km/h. Patent na podobny wynalazek, nazwany wprost "łodzią rowerową", został ogłoszony jednak dużo wcześniej, bo już 16 lutego 1897 r. w USA.