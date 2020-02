Cyberpunk 2077 to tylko początek. Dieselpunk i atompunk – tam dopiero się dzieje!

Oczekiwanie na murowany hit, polską grę Cyberpunk 2077, nieco się wydłuży. Czas pozostały do premiery warto przeznaczyć na poznanie kilku nieco bardziej niszowych, niecodziennych odmian cyberpunka. A wśród nich tę łączącą estetykę lat 50. z kosmitami.

Dieselpunk

O ile, obok cyberpunku , steampunk z jego charakterystyczną, wiktoriańską stylistyką cieszy się pewną popularnością, znacznie mniej znany jest dieselpunk. Gdyby trzymać się mocno umownej linii czasu, dieselpunkowa rzeczywistość odwołuje się do epoki postwiktoriańskiej, karmiąc nas brawurowym wydaniem retrofuturyzmu .

Jak to często bywa w czasach, gdy wszystko wydaje się idealne – za rogiem czai się kolejny, wielki konflikt. W dieselpunkowych realiach druga wojna światowa to starcie, gdzie obok mniej więcej znanych broni i technologii pojawiają się mocno nietypowe machiny zagłady, łączące technologiczne zaawansowanie ze stylistyką bliską art deco i streamline, z opływowymi, pozbawionymi ostrych krawędzi kształtami i zachwytem, kierowanym w stronę aerodynamiki.

Atompunk

Moc atomu lekiem na całe zło tego świata? Ależ oczywiście! W końcu koszmar drugiej wojny zakończył się w cieniu atomowych grzybów . Kto może, kleci bomby atomowe, a pokojowe wykorzystanie nowego wynalazku nie ogranicza się do elektrowni. Przecież niewielką głowicą można szybko i skutecznie wykopać wcale niemałe jezioro!

Atompunkowy świat to hołd dla epoki, gdy planetą rządziło wspaniałe pokolenie, ukształtowane przez doświadczenia wyniesione z drugiej wojny. Wyszydzani dzisiaj boomersi mieli po kilka lat, z zapałem ciągnęli swoje czerwone wózeczki i bawili się z golden retrieverami. Oczywiście – jak przystało na idealizowaną przeszłość - na starannie przystrzyżonych trawnikach przed domami bez płotów. I marzyli, by zostać astronautami odkrywającymi nowe światy.

Do takich właśnie realiów odwołuje się atompunk, wzbogacając american dream o roboty, schrony atomowe i przejaskrawiony, zimnowojenny militaryzm, ze złowrogimi Sowietami w roli globalnego szwarccharakteru. Atompunkowy świat bywa prosty, dobro i zło jasno określone, papierosy zdrowe, a pigułki z amfetaminą powszechnie stosowane jako lek na depresję i osłabienie. I komu to przeszkadzało?

Raypunk

Do takiego świata przenosi nas raypunk, znany także pod nazwą raygun gothic. To uroczy koktajl, do którego wrzucono wątki SF, podróże kosmiczne, obce rasy i technologie. W roli równoprawnego składnika występuje tu stylistyka, a nierzadko mentalność i relacje społeczne typowe dla pierwszej połowy XX wieku.