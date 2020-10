WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne wolnowar Michał Prokopowicz 2 godziny temu Crock-Pot – nowe wolnowary, wielkie możliwości Marka Crock-Pot poszerzyła swoją ofertę o dwa nowe modele wolnowarów. Urządzenia o pojemnościach 5,6l oraz 7,5l umożliwiają przygotowanie bez wysiłku smacznych, wartościowych posiłków dla większej liczby osób. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Model CSC063X wyróżnia się nowoczesnym designem, ale przede wszystkim dużą pojemnością – aż 7.5l – która świetnie sprawdzi się w przypadku licznej rodziny lub podczas przyjęć. Model CSC66X to innowacyjny wolnowar, który pozwala na zaplanowanie posiłku z 12-godzinnym wyprzedzeniem. Dodatkowo urządzenie potrafi samo dopasować czas gotowania potrawy w zależności od jej rodzaju i ilości. Crock-Pot Timeselect 5.6 L CSC066X Model ten posiada funkcję TimeSelect, dzięki której wolnowar dobierze optymalny sposób gotowania w oparciu o podane przez użytkownika dane, takie jak czas serwowania posiłku, rodzaj potrawy oraz jej ilość. Do wyboru dostępne są 4 opcje: mięso, drób, zupa lub warzywa. Inną wyróżniającą ten wolnowar cechą, jest możliwość ustawienia konkretnej godziny, na którą danie ma być gotowe, aż z 12-godzinnym wyprzedzeniem. Gdy minie zaplanowany czas zakończenia gotowania, wolnowar automatycznie przełączy się w tryb podtrzymywania ciepła. Tryb manualny z dwoma trybami pracy (High i Low) oraz Timer dają użytkownikowi pełną kontrolę nad procesem gotowania. Nowy model Crock-Pot TimeSelect 5.6l CSC066X wyposażony został w kamionkową misę, którą można bezpiecznie używać w piekarniku i myć w zmywarce. Eleganckie wykończenie ze stali szczotkowanej oraz umieszczony na froncie cyfrowy Timer nadają urządzeniu elegancki i nowoczesny wygląd, który doskonale będzie pasował do każdej kuchni. Crock-Pot 7,5 L CSC063X Kolejną nowością zaprezentowana przez markę Crock-Pot jest model CSC063X. Posiada duże, 7,5-litrowe naczynie kamionkowe, które pozwoli na przygotowanie dania dla nawet 10 osób. Cyfrowy Timer pozwala na ustawienie czasu gotowania w zakresie od 30 minut do 20 godzin. Po wskazanym przez użytkownika czasie Crock-Pot CSC063X przejdzie w tryb podtrzymywania ciepła, tak by danie było gotowe do spożycia w każdej chwili. Koronawirus. Ekspertka: o zagrożeniu wiedzieliśmy od lat, ale i tak się nie przygotowaliśmy Duża, wyjmowana misa ceramiczna jest wygodna w użytkowaniu – można użyć jej w piekarniku (np. do zrumienienia mięsa lub zapieczenia sera), jak również można postawić ją bezpośrednio na stół. Po posiłku misę można umyć w zmywarce. Design wolnowaru Crock-Pot CSC063X wpisuje się w nowoczesne trendy wzornictwa urządzeń kuchennego AGD. Mamy tu do czynienia z klasyczną linią i wysokiej jakości materiałami. Elegancki, cyfrowy wyświetlacz, oraz wykończenie ze stali szczotkowanej podkreślają wyszukany styl. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze