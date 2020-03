Creative Sound Blaster PLAY! 3 - mała karta dźwiękowa na USB

Creative Sound Blaster PLAY! 3 to mała karta dźwiękowa na USB, która wpływa na jakość odtwarzanego dźwięku. Urządzenie przetwarza dźwięk w wysokiej rozdzielczości audio 24-bit/96kHz.

Wzmacniacz słuchawkowy Creative Sound Blaster PLAY! 3 obsługuje słuchawki do 300 Ohms. Oznacza to, że możesz podłączyć do PLAY3!: wzmacniacz, konsumenckie, gamingowe a nawet wysokiej klasy słuchawki audio aby cieszyć się z poprawy jakości dźwięku.