Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 3 smartwatchzegarektechnologie Patryk Wieczorek 2 godziny temu Coś więcej niż zegarek. Smartwatche z nowoczesnymi udogodnieniami Elektroniczne zegarki są wyposażone w coraz bardziej nowoczesne podzespoły oraz dodatkowe funkcje, które przydają się podczas codziennych czynności. Jeśli szukasz nowoczesnego sprzętu najwyższej jakości, warto zainteresować się modelami prezentowanymi przez znane firmy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Są nie tylko praktyczne, ale również eleganckie (Pixabay) Wymiana klasycznego zegarka na wersję smart może się opłacać. Warto zwrócić uwagę na najciekawsze modele i poznać interesujące funkcje, z których będziesz korzystać każdego dnia. Poznaj podstawy Nowoczesne smartwatche są coraz bardziej podobne do klasycznych zegarków i to właśnie ta funkcja rzuca się w oczy od pierwszego spojrzenia. Godzina wyświetlana jest w formacie liczbowym lub klasycznym, przypominającym zwykłą tarczę ze wskazówkami. Jednocześnie wiele modeli oferuje rozwinięte możliwości personalizacji wyglądu tarczy i dopasowania go do twoich upodobań. Warto wybrać sprzęt o ergonomicznej budowie, który z jednej strony będzie miał na tyle duży ekran, by dało się na nim sprawnie operować, z drugiej nie będzie ciążyć na nadgarstku. Prawdziwą moc urządzenie osiągnie dopiero po sparowaniu go z twoim smartfonem w systemie IOS lub Android. Dokonasz tego za pośrednictwem aplikacji, którą ściągniesz na swój telefon. Dzięki niej możesz korzystać przy użyciu zegarka z serwisów społecznościowych, sprawdzać maile, powiadomienia i wykonywać wiele innych czynności bez wyciągania smartfona z kieszeni. Adobe Stock Postaw na zegarek w wersji smart (Adobe Stock) Część modeli oferuje więcej udogodnień, które przydadzą się w innych sferach życia, zmierzą twoją aktywność sportową, pozwolą włączyć ulubione playlisty muzyczne bez konieczności wyciągania smartfona z kieszeni, a nawet będą pełnić funkcję nawigacji. Przykładowo Galaxy Watch 3 pozwala na używanie modułu gps i śledzenia obranej trasy z poziomu zegarka. Opcja przydatna w przypadku dłuższych podróży. Dla aktywnych i dbających o zdrowie Osoby prowadzące aktywny tryb życia powinny zainteresować się wodoodpornymi modelami z wbudowanymi czujnikami mierzącymi puls, ciśnienie atmosferyczne, tętno, spalane kalorie, przebyte kilometry i inne parametry istotne podczas treningu. Zaczynając ćwiczenia, możesz szybko ustawić na urządzeniu rodzaj wykonywanych aktywności i zacząć trening. Smartwatch samoczynnie zapisuje wyniki, dzięki czemu możesz na bieżąco śledzić swoje postępy. Działa znacznie dłużej i lepiej Mankamentem starszych smartwatchy była zamontowana w nich bateria, niewielkie rozmiary urządzenia nie pozwalały na zainstalowanie bardziej wytrzymałych akumulatorów, w wyniku czego należało nieustannie pamiętać naładowaniu zegarka w wolnej chwili. Nowoczesne modele są w stanie wytrwać o wiele dłużej nawet przy wykorzystywaniu wszystkich funkcji. Smartwatch Garmin Vivomove HR wyposażono w baterię, która będzie w stanie wytrzymać do czternastu dni w trybie klasycznego zegarka, co sprawia, że nie musisz ciągle myśleć o kolejnym ładowaniu. Oczywiście należy pamiętać o tym, że korzystanie ze wszystkich inteligentnych funkcji zegarka skraca ten czas do pięciu dni. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze