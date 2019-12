Coraz więcej reklam wideo. Facebook i YouTube będą nimi wkrótce zasypane

Trwa boom reklamowy. Firmy wydają na promocję coraz więcej, a najbardziej inwestować będą w promocję przez materiały wideo. Trzeba się spodziewać, że z miesiąca na miesiąc będzie ich w sieci coraz więcej. Już teraz w Polsce najbardziej rosną wydatki marketingowe właśnie na mobile i wideo - ich udział w rynku sięga odpowiednio 35% i 21% - wynika z najnowszego raportu Interaktywnie.com, portalu branżowego dla marketerów.

A jak social media, to głównie YouTube (grupa Google) i Facebook. To tam trafiają największe budżety, pojawiają się coraz to nowe formaty, ale i kryją się największe niebezpieczeństwa. Obie firmy borykają z oskarżeniami o to, że nie chcą, bądź nie potrafią, zapewnić reklamującym się tam markom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa; obie bronią się podobnie. I faktycznie przy tak ogromnej liczbie użytkowników i nowych treści, ich skuteczne monitorowanie jest arcytrudne.