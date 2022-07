Commerce Transformation Days: zmiany pokoleniowe coraz mocniej wpływają na handel

- Zmiany zachodzące w handlu są wypadkową nie tylko sytuacji ekonomicznej lub czynników geopolitycznych, to także postępująca ewolucja oczekiwań i wartości konsumentów. Na obecne trendy wpływają nowe priorytety i przekonania przedstawicieli pokolenia Y i Z, zmiana trybu pracy osób czynnych zawodowo, większa otwartość na innowacje i gotowość do korzystania z e-commerce także przez seniorów. Istotne znaczenie ma także większy potencjał technologiczny dostępnych rozwiązań, które w obecnych czasach sprawiają, że technologie kiedyś nierealne, dziś stają się nie tylko dostępne, a nawet powszechnie stosowane - mówi Justyna Torres, E-commerce & Customer Excellence Director Carrefour Italia, członkini Rady Programowej Commerce Transformation Days.

Wejście do kadr zarządzających przedsiębiorstwami pokolenia Y oraz nowe spojrzenie na świat "Z", stawiających pierwsze kroki w biznesie, przyspiesza wdrażanie innowacji i procesów digitalizacyjnych w firmach. To pokolenie ludzi dorastających równolegle z technologią, a swoje przyzwyczajenia zakupowe z sektora B2C chcą oni jak najszybciej przełożyć na B2B.

– W e-commerce B2B pogłębiają się widoczne już wcześniej zjawiska wchodzenia nowego, bardziej scyfryzowanego pokolenia digital natives oraz przenoszenia internetowych doświadczeń konsumenckich na te firmowe. Jest to związane z odmiennym sposobem konsumowania przez nich treści, co z kolei ma znaczący wpływ na działania firm np. ze względu na dalszą dywersyfikację kanałów dotarcia do klientów (YouTube, Tik Tok, Instagram) – mówi Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor sprzedaży w Unity Group, dodając, że siłą napędową w rozwoju commerce w dalszym ciągu będzie adresowanie i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom konsumentów w różnym wieku. To za sprawą rozwoju nowych technologii proces ten przybierze na sile i zyska nowy wymiar. Personalizacja doświadczeń zakupowych, indywidualne podejście do każdego klienta, wygoda, oferowanie właściwego mixu touchpointów (punktów interakcji), będą wiodącym trendem w sprzedaży.