Commerce Transformation Days: skalowalny rozwój tylko z rozwiązaniami cloud

Eksperci Unity Group przewidują, że w ciągu 5 lat chmura zostanie uznana dominującym modelem architektury IT. Podobne wnioski płyną z raportu przygotowanego na zlecenie Amazon Web Services (AWS). Oszacowano, że w przypadku przyspieszenia wdrażania technologii cyfrowych w Polsce i zrealizowaniu założeń unijnego planu, możliwe jest uzyskanie w PKB dodatkowych 491 mld złotych do 2030 roku. Obecnie jedynie 15% polskich firm korzysta z rozwiązań chmurowych. Uważa się, że przeniesienie do chmury 10% obecnych systemów informatycznych mogłoby przynieść polskim podatnikom oszczędności rzędu 80 milionów PLN rocznie.

Od czego zwykle rozpoczyna się zmiana technologiczna w firmach? Od zmiany mentalnej i kulturowej. Coraz więcej firm wpisuje na stałe możliwości technologiczne, np. migrację do chmury jako kluczowy lub jeden z głównych filarów strategii biznesowej. Tak to działa w największych spółkach, ale nie tylko. Przeniesienie działalności do chmury obliczeniowej coraz częściej staje się podstawą strategii technologicznej także podmiotów średnich i małych. Niezależnie od rozmiaru biznesu, wydatki na usługi chmurowe w przedsiębiorstwach rosną wszędzie, przekładając się jednak na oszczędności po przeprowadzonej migracji oraz wnosząc olbrzymie możliwości rozwoju biznesu w oparciu o potencjał chmury.

Dla chmury – "sky is the limit"

W przygotowanym na zlecenie Amazon Web Services (AWS) raporcie "Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski" oszacowano, że w przypadku przyspieszenia wdrażania technologii cyfrowych w Polsce i zrealizowaniu założeń unijnego planu, możliwe jest uzyskanie w PKB dodatkowych 491 mld złotych do 2030 roku. W całej Unii możliwe będzie uzyskanie dodatkowych 2,8 bln euro. Obecnie jedynie 15% polskich firm korzysta z rozwiązań chmurowych, 18% – ze sztucznej inteligencji (AI) i 8% – z rozwiązań big data. Jednocześnie zaledwie 44% Polaków posiada obecnie podstawowe umiejętności cyfrowe. Przy obecnym tempie postępu w 2030 roku odsetek populacji z podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi wyniesie zaledwie 52%. Szacuje się, że przeniesienie do chmury 10% obecnych systemów informatycznych mogłoby przynieść polskim podatnikom oszczędności rzędu 80 milionów PLN rocznie.

Podobnego zdania są specjaliści Unity Group, którzy w nieco krótszej perspektywie (5 lat), prognozują, że chmura zostanie uznana dominującym modelem architektury IT, a jej ewolucja będzie zmierzać w kierunku bycia częścią standardowej infrastruktury, jak np. sieć elektryczna.

Rozwiązania chmurowe można zastosować zarówno w nowopowstających, innowacyjnych przedsiębiorstwach jak i poprzez modernizację systemów i migrację tradycyjnych firm, a także implementując technologie przyszłości takie jak AR/VR, blockchain, komputery kwantowe.

Win-win - chmura tylko w partnerstwie

Żadne wdrożenie w firmie nie uda się bez aktywnego udziału doświadczonego partnera. W przypadku projektu migracji do chmury takie partnerstwo zyskuje nowy wymiar.

- W takiej sytuacji partner technologiczny jest partnerem nie tylko transformacji biznesu, ale także motorem zmian i wdrażania innowacyjnych rozwiązań wpływających m.in. na skalowalność biznesu czy optymalizację procesów w firmie. Każda ze stron wnosi do tego układu swój know-how i doświadczenie, a podział ról zazwyczaj wygląda następująco - za wnoszenie pomysłów i napędzanie zmian zwykle odpowiada partner technologiczny w procesie transformacji, ale motywacja do przeprowadzenia zmian i wynikająca z niej inicjatywa zmierzająca do uszczelnienia systemu bezpieczeństwa danych leży po stronie firmy-klienta - mówi Paweł Peryga, Head of DevOps and Technology Consulting w Unity Group.

Migracja do chmury – mix biznesu i technologii

Choć potencjał rynku do migracji chmurowych jest bardzo duży to w dalszym ciągu wyzwanie dla wielu firm i partnerów technologicznych stanowi niedostateczna świadomość szerokiego spektrum korzyści, które przynosi chmura zarówno w sferze technologicznej jak i ekonomicznej, niekiedy deficyt kompetencji, a często zwyczajna niechęć do zmian. Istotnym czynnikiem ograniczającym jest też ostrożność związana z kwestiami regulacyjnymi i ochroną danych osobowych czy ogólnie przepisami prawa. Dlatego dzisiaj rolą partnera technologicznego jest – paradoksalnie – nie tylko wsparcie projektu w sferze technicznej, ale także biznesowej, w tym w zakresie analizy opłacalności czy wyjaśnienia aspektów prawnych stosowania rozwiązań chmurowych w firmie. Dobrą praktyką jest przeprowadzenie analizy biznesowo-technicznej gotowości przejścia na chmurę, a często także przetestowanie chmury we własnym środowisku firmy poprzez realizację projektu typu Proof of Concept (przeniesienie fragmentu systemu / aplikacji do chmury w formie testowej).

Rozwiązania cloud oraz ich rola w skalowaniu biznesów, to jeden z głównych tematów, który będzie omawiany przez liderów branży commerce podczas konferencji Commerce Transformation Days. O swoich doświadczeniach podczas paneli dyskusyjnych, warsztatów i wykładów będą opowiadać przedstawiciele m.in. takich marek jak: AWS, Allegro, Carrefour, Super-Pharm, Euro RTV AGD, BRW, PwC i wielu innych. Organizatorzy przewidzieli możliwość kameralnego networkingu i sesji konsultacyjnych 1:1 z prelegentami. Konferencja odbędzie się 22 i 23 września we Wrocławiu w Centrum Biznesowym Concordia Design.