Commerce Transformation Days: rośnie znaczenie danych i sztucznej inteligencji w handlu

- Dzięki pracy z danymi, wykorzystywaniu potencjału AI oraz automatyzacji procesów zaawansowane technologie, aktualnie wykorzystywane w handlu, są często niewidoczne dla użytkowników, jednak nie oznacza to, że nie istnieją. Dzisiaj sztuczna inteligencja pomaga hiperpersonalizować doświadczenie w handlu; automatyzuje prognozowanie i dystrybucję projektów, zmniejsza nadprodukcję, czyli niweluje marnotrawstwo, tym samym prowadzi finalnie do wydajniejszego rynku – komentuje Konrad Pabiańczyk Head of Data Science z Unity Group. - Dzięki AI, co prawda znikają z rynku stanowiska, ale tylko takie, na których pracownicy wykonywali żmudną i powtarzalną pracę. Równolegle do likwidowanych miejsc pracy pojawiają się nowe stanowiska, których zakres kompetencyjny oscyluje wokół nowych sektorów handlu. Dzisiaj firmy kładą szczególny nacisk do doświadczeń zakupowych swoich konsumentów, które pomagają w skutecznej finalizacji transakcji. Jednak aby te doświadczenia były efektywne należy m.in. stworzyć, a później aktualizować przyjazną stronę www, zarządzać asortymentem i zadbać o odpowiedni proces obsługi klienta – a za tym wszystkim nie stoi sztuczna inteligencja, ale prawdziwi ludzie – dodaje Pabiańczyk.