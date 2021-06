WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Co wyświetla się na ekranie prowadzącego "Milionerów"? Znamy odpowiedź na to pytanie Teleturniej "Milionerzy", w którym prowadzącym jest Huber Urbański, cieszy się niesłabnącą popularnością. Pewnie niejednokrotnie podczas jego oglądania zastanawialiście się, czy gospodarz programu widzi poprawne odpowiedzi już wcześniej i co znajduje się na jego ekranie. Share "Milionerzy". Hubert Urbański zdziwił się, gdy uczestniczka zmienia odpowiedź na złą Źródło: YouTube Program "Milionerzy" powstał na bazie brytyjskiego "Who Wants to Be a Millionaire". Uczestniczące w nim osoby walczą o główną nagrodę, którą w przypadku polskiej edycji jest milion złotych. Aby wygrać, należy prawidłowo odpowiedzieć na 12 pytań z różnych kategorii tematycznych. Poprawne udzielenie odpowiedzi na drugie i siódme pytanie zapewnia grającymi tzw. kwotę gwarantowaną, czyli odpowiednio tysiąc i 40 tys. złotych. W teleturnieju wykorzystywane jest licencjonowane oprogramowanie, które w większości państw wygląda identycznie. Niewielkie różnice dotyczą oprawy graficznej i rozmieszczenia poszczególnych elementów. Do amerykańskie wersji oprogramowania dotarli twórcy kanału Millionaire1999 na YouTube. Przygotowany przez nich materiał pozwala zobaczyć, jak wszystko wygląda "zza kulis". Milionerzy: Zadawanie pytań Podczas zadawania pytań prowadzący widzi na swoim ekranie ich treść, a także drzewka z kwotami i "kołami ratunkowymi". Oprócz tego ma dostęp do informacji dotyczących liczby pytań, która dzieli uczestnika od wygranej, o aktualnej wygranej, kwoty gwarantowanej i kwoty, którą straci grający w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi. Pojawiają się też podstawowe informacje o zawodniku – jego imię, nazwisko, miejsce pochodzenia i imię osoby towarzyszącej, która znajduje się na widowni. YouTube.com Źródło: YouTube.com , Fot: Millionaire1999 Milionerzy: Zaznaczanie odpowiedzi Warto zaznaczyć, że w momencie zadawania pytania prowadzący nie widzi, która z odpowiedzi jest prawidłowa. Dopiero po jej zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe informacje, czyli czerwony lub zielony kwadracik wskazujący na to, czy wybór był poprawny, czy błędny. Jest on niewielkich rozmiarów, bo twórcy nie chcieli, aby osoby siedzące za prowadzącym mogły wcześniej od innych dowiedzieć się o dalszych losach zawodnika. Oprócz informacji dotyczących pytania pojawiają się też różnego rodzaju ciekawostki z nim związane. To dzięki nim prowadzący może zabłysnąć niezwykle rozległą wiedzą i niekiedy zadziwić oglądających. Na ekranie widać również komunikaty dla prowadzącego, że powinien zapowiedzieć przerwę reklamową. YouTube.com Źródło: YouTube.com , Fot: Millionaire1999 Milionerzy: Koła ratunkowe Uczestnik programu ma prawo do wykorzystania trzech kół ratunkowych, czyli ułatwień w postaci telefonu do przyjaciela, pytania do publiczności oraz pół na pół (z czterech możliwych odpowiedzi zostają tylko dwie). Gdy zawodnik zdecyduje się na użycie jednego z nich, prowadzący ma dostęp do szczegółowych danych. W przypadku telefonu do przyjaciela jest to czas połączenia oraz podstawowe informacje na temat osoby, do której wykonywane jest połączenie. Jeśli chodzi o pytanie do publiczności, są to wyniki głosowania. Prowadzący "Milionerów" nie ma więc tak trudnego zadania, jak mogłoby się to początkowo wydawać. Cały czas wspiera go zaawansowana technologia. YouTube.com Źródło: YouTube.com , Fot: Millionaire1999