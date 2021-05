Co warto wiedzieć i jak się przygotować na Black Friday?

Black Friday – dlaczego pojawiają się wyprzedaże?

Black Friday przypada zawsze w ostatni piątek listopada. W 2021 roku będzie to 26 dzień tego miesiąca. Jest to czas poprzedzający bożonarodzeniowe szaleństwo zakupowe, które zaczyna się zazwyczaj wraz z nadejściem grudnia. Sklepy przygotowują się na nowy, świąteczny asortyment, a tym samym chcą pozbyć się starego, który już opatrzył się klientom. Ponadto niskie ceny sprawiają, że wiele produktów zalegających w magazynach szybko z nich znika, co zwiększa budżet na zakup nowych towarów. Głośne nawoływania do kupowania w ten konkretny dzień, choć w ostatnich latach można zauważyć, że Black Friday zmienił się w Black Weekend a nawet Black Week, zachęcają klientów do odwiedzin w sklepach. To doskonały czas na kupowanie prezentów świątecznych, odzieży czy rzeczy, których zazwyczaj nie kupuje się ze względu na wysoką cenę. Promocje sięgające nawet 75% są niewątpliwą zachętą do robienia zakupów. (Więcej informacji o historii tego dnia znajdziesz w artykule https://www.skapiec.pl/sub/436-black-Friday.html).