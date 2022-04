Co trzeba wiedzieć o iPadzie Pro?

Świat dzieli się na tych, którzy mają iPada oraz tych, którzy na pewno będą go mieli. Jeśli zależy Ci na fenomenalnej jakości pracy oraz rozrywki, sięgnij po model Pro. iPad Pro to jeden z najdoskonalszych sprzętów tego typu na świecie!

iPad Pro Apple to seria iPadów naszpikowana technologią. iPady Pro są najbardziej zaawansowane, dzięki czemu idealnie nadają się zarówno do codziennej pracy, jak i realizowania się po godzinach. Wysoką jakość korzystania zapewnia wbudowana pamięć RAM sięgająca nawet 2 TB (najmniej jest to 128 GB). iPad zachwyca ponadto świetnym wyświetlaczem Liquid Retina XDR 11 oraz 12,9 cala. Dzięki niemu możesz oglądać i edytować fotografie oraz wideo w wysokiej jakości HDR. Co jeszcze? Nie można zapomnieć o szybkiej łączności 5G, która przyda Ci się zawsze wtedy, kiedy nie masz dostępu do Wi-Fi, np. w podróży (w modelach obsługujących sieć komórkową).

Cena iPada Pro z czipem M1 (o którym piszemy poniżej) zaczyna się od 3 899 zł. Urządzenia są dostępne w kolorze srebrnym oraz gwiezdnej szarości.

Do czego możesz używać iPada?

Jak używać iPada Pro, aby w pełni wykorzystać jego potencjał? Urządzenie ma takie możliwości oraz tyle funkcji, że w możesz go używać niemal do wszystkiego. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz skomplikowane projekty 3D, czy po prostu chcesz zrelaksować się przy grze zręcznościowej. Sprawdź, jakie funkcje ma iPad Pro Apple oraz jak z niego korzystać.

Przeglądanie internetu

Jeśli często korzystasz z internetu i np. przeglądasz strony albo udzielasz się w mediach społecznościowych, na pewno szybko docenisz wielkość ekranu, a także właściwości wyświetlacza. Technologie zastosowane w iPadzie Pro dbają o to, aby nawet dłuższy kontakt z ekranem był komfortowy dla Twojego wzroku. Poza tym zwróć uwagę na wielkość oraz niewielką wagę urządzenia. W zależności od modelu i przekątnej wyświetlacza (11 lub 12,9 cala) iPad Pro waży zaledwie 466 lub 682 gramy. To oznacza, że możesz go schować do plecaka czy torby, używać zarówno na co dzień, jak i w podróży.

Oglądanie filmów na iPadzie Pro

Świetny wyświetlacz, wysoka rozdzielczość ekranu oraz niezawodna jakość obrazu i odwzorowania kolorów sprawiają, że oglądanie filmów czy seriali na iPadzie Pro to prawdziwa przyjemność. Urządzenie stanie się Twoim własnym centrum rozrywki. Ze sprzętu może korzystać także dziecko, oczywiście pod nadzorem rodzica. Dzięki temu łatwiej zniesie np. długą podróż samochodem.

iPad Pro do robienia zdjęć

iPad Pro Apple to doskonałe rozwiązanie dla fanów fotografii. Dzięki niemu zrobisz niesamowite, realistyczne zdjęcia. Zadbają o to dwa obiektywy, jeden 10, drugi 12 MP, inteligentny HDR 3, korekta obiektywu, automatyczna stabilizacja obrazu oraz wiele innych elementów i funkcjonalności.

A kiedy już zrobisz zdjęcia, na pewno będziesz chciał je obejrzeć i obrobić w jednej z dostępnych, potężnych apek. Dzięki temu fotografie będą jeszcze lepsze.

Praca na iPadzie Pro

To niewielkie urządzenie może z powodzeniem zastąpić Ci komputer. Znamy wielu amatorów pracy na iPadzie Pro – sprzęt zapewnia wysoką jakość i wygodę realizowanych zadań. Odpowiada za to m.in. czip M1 (w modelu 11 i 12,9 cali). Dzięki niemu iPad Pro to jedne z najszybszych urządzeń tego typ. Do tego dochodzi ponadprzeciętny procesor ISP i zunifikowana pamięć RAM w czipie. Możesz włączać przeróżne aplikacje, przygotowywać projekty 3D albo montować filmy bez żadnej straty na wydajności urządzenia.

Jeśli Ty lub Twój zespół pracujecie zdalnie, na pewno skorzystasz z funkcji Centrum uwagi. Dzięki niej podczas rozmów wideo znajdujesz się w centrum kadru, nawet wtedy, kiedy się przemieszczasz. Wygląda to niemal tak, jakby kamera podążała za użytkownikiem, mimo iż tak naprawdę pozostaje w bezruchu.

Do pisania i rysowania

Do ogromnych plusów iPada Pro musimy zaliczyć także Apple Pencil 2. generacji. To zaawansowany technologicznie e-ołówek, który w połączeniu z czułością ekranu na nacisk i pochylenie pozwala tworzyć prawdziwe cuda – rozbudowane notatki, projekty pełne detali, rysunki, animacje itd. Dzięki Apple Pencil pusta kartka zamieni się w biznesplan albo dzieło sztuki.

Montowanie filmów i obróbka zdjęć

Wspominaliśmy o edycji plików graficznych i wideo. Wyświetlacz Liquid Retina XDR to klasa sama w sobie. Współczynnik kontrastu na poziomie 1 000 000:1 powoduje, że obróbka zdjęć i filmów HDR to czysta przyjemność.

Na przedstawionych możliwościach długa lista zalet się nie kończy. iPad Pro to prawdziwy "game changer" w segmencie tabletów.