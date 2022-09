Co to jest system ERP?

System Enterprise Resource Planning (ERP) oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Odnosi się to do rodzaju oprogramowania, które firmy mogą wykorzystywać do zarządzania codziennymi działaniami biznesowymi. System ten może mieć zastosowanie m.in. w zarządzaniu projektami czy ryzykiem, księgowości oraz w operacjach łańcucha dostaw. Warto podkreślić, że takie oprogramowanie obejmuje wiele funkcji, jest dostosowane zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw z różnych branż, takich jak produkcja, handel, usługi czy e-commerce i retail.

Główną zaletą rozwiązań do planowania zasobów przedsiębiorstwa jest znaczne ograniczenie pracy papierowej i ręcznego wpisywania danych. System ERP daje możliwość większej koordynacji działań. System oparty na tej technologii zmniejsza opóźnienia komunikacyjne w całej firmie, tym samym zwiększając jej wydajność. Szczególnie jest to istotne, jeśli przedsiębiorstwo ma wiele oddziałów - przykładowo w różnych miastach.

Rozwiązania ERP dają także możliwość precyzyjnego planowania. Łatwy dostęp do dużej ilości danych może znacznie ułatwić ich analizę, tak aby zarząd mógł efektywniej wykorzystywać zagregowane dane do opracowywania nowych strategii lub proponowania ulepszeń. W wyniku mniejszej ilości formalności i lepszej komunikacji między działami, oprogramowanie ERP oferuje wygodne środowisko do szybkiego i łatwego przesyłania raportów. Nieodłączną zaletą technologii ERP jest jej elastyczność, umożliwiająca dostosowanie systemu do aktualnych potrzeb i warunków.