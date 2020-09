Co to jest kolokacja serwerów i dlaczego warto korzystać z tej usługi?

Na czym polega kolokacja serwerów?

Kolokacja serwerów: redukcja wydatków i możliwość skorzystania ze specjalistycznego wsparcia

Zewnętrzne serwerownie są najczęściej wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, zarówno w kontekście ochrony przeciwpożarowej, jak również ochrony fizycznej, jednocześnie umożliwiając dostosowanie świadczonych usług do aktualnych potrzeb klienta. Co więcej, w przypadku kolokacji serwerów, klient zazwyczaj może szybko rozwinąć zakres korzystania z usług serwerowni, dopasowując go do bieżących oczekiwań. Rozbudowa własnej serwerowni mogłaby natomiast oznaczać konieczność znalezienia większego pomieszczenia, obciążającą finansowo inwestycję w sprzęt itp. Bezproblemowa skalowalność usług to podstawa w czasie szybkiego rozwoju firmy. Co więcej, decydując się na kolokację serwerów korzystasz ze wsparcia specjalistów zatrudnianych bezpośrednio przez serwerownię, co oznacza, że to nie na Twoich barkach spoczywa konieczność skompletowania zespołu pracowników i uzupełniania ewentualnych luk kadrowych.