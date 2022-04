Co to jest Cloud Computing i dlaczego warto go mieć?

Co to jest Cloud Computing i do czego właściwie służy? Otóż to nic innego jak chmura obliczeniowa, którą wykorzystuje się do przetwarzania oraz przechowywania danych. Aktualnie jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu technologii IT, które umożliwia magazynowanie danych w wirtualnej przestrzeni oraz na serwerach pozostających poza siecią lokalną. Aby dostać się do danych, które przechowuje cloud computing, potrzebujemy odpowiednich narzędzi – a mianowicie komputera, laptopa lub tabletu. Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie przechowywanych danych, wydajniejszym przekazywaniu informacji oraz łatwiejszej obsłudze, gwarantujemy, że usługi chmury obliczeniowej spełnią Twoje oczekiwania.