WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Włącz tryb ciemny - oszczędzaj energię i wzrok. Jak to działa? Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne raport interaktywnie.com + 3 raport interaktywniepozycjonowaniegoogle ads Informacja prasowa Dzisiaj, 27-05-2021 18:24 Informacja prasowa: interaktywnie.com Co sprawi, że sprzedasz prawie wszystko w internecie? Jest jeden sposób... Jak wynika z najnowszego raportu Interaktywnie.com, portalu o marketingu w internecie, reklamy w Google Ads aż o 50 procent lepiej konwertują na sprzedaż, niż bezpłatne wyniki wyszukiwania. Odpowiednie targetowanie grupy docelowej, frazy kluczowe oraz treść reklamy, to tylko niektóre elementy składające się na skuteczną reklamę. Jak promować się skutecznie w największej wyszukiwarce internetowej świata? Share interaktywnie.com Źródło: Materiały prasowe Cały ebook Interaktywnie.com z poradami w pdf możesz pobrać za darmo tutaj: https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/agencje-seo-sem-oraz-marketing-w-wyszukiwarkach-raport-i-poradnik-edycja-2021-261180 Jak pisze Interaktywnie.com, Google Ads pozwala na szybką modyfikację kampanii reklamowej, celem jej jak najlepszego dopasowania do potrzeb firmy. Dotyczy to tekstu reklamowego, budżetu czy grupy docelowej. Nie ma minimalnej kwoty, jaką użytkownik musi przeznaczyć na kampanię. System pozwala również na bieżąco regulować budżet danych aktywności reklamowych. Dodatkowo zwrócić uwagę należy na możliwość wszechstronnego targetowania reklamy tak, aby mogła ona dotrzeć do bardzo skonkretyzowanego użytkownika. Wśród możliwości personalizacji jest m.in. płeć, wiek, miejsce zamieszkania odbiorcy, a także jego zainteresowania i wiele innych. Kampania w Google Ads. O czym warto pamiętać Słowa kluczowe Przy konstruowaniu promocji w Google Ads reklamy powinny być dopasowane do fraz, które autor kampanii chce promować. Szczególnie dotyczy to nagłówka, na którego ponad połowa internautów wyłącznie zwraca uwagę. Według danych PowerTraffic, 65 procent reklam w ramach Google Ads ma przekaz ukierunkowany w kierunku słów “Kup” lub “Zakupy”. Treść reklamy Odpowiedni przekaz zawarty w reklamie pozwoli pozyskać klientów. Pamiętać należy jednak, że musi on być dopasowany do strony, na którą reklama kieruje. Wezwanie do działania Call to action to zachęcenie i mobilizacja użytkownika do podjęcia jakiegoś działania. Uwzględnienie takich słów jak: zobacz, dowiedz się więcej, zadzwoń, zarejestruj się, zwiększa prawdopodobieństwo, że na stronę trafi klient. Urządzenia mobilne Konstruując reklamę w Google Ads trzeba pamiętać, aby była ona dobrze widoczna dla użytkowników smartfonów, których odsetek rośnie z roku na rok. Dotyczy to także strony docelowej. Warto również skorzystać z możliwości lokalizacji oraz bezpośredniego połączenia telefonicznego z firmą. Eksponuj promocje W ramach kampanii Google Ads warto również eksponować aktualne promocje oraz specjalne oferty dostępne w sklepie internetowym lub po prostu w firmie. Prawidłowa pisownia Tworząc reklamę za pomocą Google Ads trzeba przestrzegać ogólnie przyjętych zasad redakcyjnych. Niewskazane jest rozbijanie liter spacjami w poszczególnych słowach, czy pisanie wielkimi literami. Oczywistą sprawą jest również pisanie zgodnie z zasadami ortografii, a także brak literówek. Kampania wizerunkowa i sprzedażowa Według raportu, dziennie w Google wykonywanych jest 160 mln wyszukiwań. Tak wielka liczba zapytań generuje zapotrzebowanie na różnego rodzaju reklamy Google. Obydwa rodzaje kampanii, wizerunkowa i sprzedażowa, będą się charakteryzowały zarówno odmiennym podejściem, jak i sposobem mierzenia ich efektów. W przypadku kampanii wizerunkowych najczęściej z punktu widzenia reklamodawcy najważniejsza jest zatem liczba odsłon reklamy, a na drugi plan schodzi liczba kliknięć. Istotny będzie również zasięg reklamy. Kampanie wizerunkowe sprawdzą się w przypadku produktów, co do których decyzja podejmowana jest spontanicznie. Klient nie wiedząc co konkretnie chce kupić także offline, na pewno sięgnie po markę, którą zna lub kojarzy, niż zdecyduje się na kompletnie nieznany mu brand. Tu sprawdzi się model rozliczeniowy CPM kampanii i kampanie prowadzone w Google Display Network. W przypadku kampanii w Google Ads w wynikach wyszukiwania trzeba zwracać uwagę na CTR, czyli stosunek liczby kliknięć reklamy do jej wyświetleń. Cennym parametrem będzie również sumaryczna liczba kliknięć w reklamy oraz zasięg reklamy. Oczywiście w tym kontekście należy mieć na uwadze słowa kluczowe, w reakcji na których wpisanie wyświetlać się będzie reklama. Kampania sprzedażowa nakierowana jest na mocną interakcję z internautą. Najważniejszym aspektem w takim przypadku są kliknięcia reklamy, które w konsekwencji mają doprowadzić do większej liczny konwersji. Taka promocja kierowana jest najczęściej do węższego grona odbiorców i dotyczy oferowanych przez firmę produktów lub usług. Jak podaje PowerTraffic, reklamy w Google Ads o 50 procent lepiej konwertują w stosunku do bezpłatnych wyników wyszukiwania. Badając efektywność takiej reklamy należy wziąć pod uwagę wskaźnik konwersji, czyli liczbę pożądanych działań wykonanych przez internautów na stronie takich jak zakup, zapisanie się do newslettera czy pobranie informacji kontaktowych takich jak telefon czy e-mail. Należy również badać wskaźniki stricte kosztowe takie jak CPC, czyli koszt jednego kliknięcia oraz ROAS stosunek przychodów do wydatków na kampanię reklamową. Więcej w raporcie do pobrania w pdf tutaj: https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/agencje-seo-sem-oraz-marketing-w-wyszukiwarkach-raport-i-poradnik-edycja-2021-261180 Informacja prasowa: interaktywnie.com Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku