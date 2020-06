WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne nazwa.pl + 3 hostinghosting domenchmura cyfrowa Adam Jackowski 3 godziny temu Cloud Hosting w nazwa.pl. Jak działa i czym się wyróżnia? Hosting w chmurze oferowany przez nazwa.pl pod każdym względem przewyższa tradycyjne rozwiązania. Jest szybszy, bardziej niezawodny i elastyczny. Pozwala także dbać o środowisko w stopniu niemożliwym w przypadku hostingu klasycznego. Podziel się (Unsplash.com) Materiał powstał przy współpracy z firmą nazwa.pl Spółka nazwa.pl swoją usługę hostingu w chmurze opiera na potężnej infrastrukturze, na którą składają się setki serwerów połączonych w klastry, rozmieszczonych w wielkich centrach danych w całej Europie. Serwery spięte są najbardziej wydajnymi łączami o maksymalnej dostępnej przepustowości danych. Stosowane tam rozwiązania techniczne są najnowocześniejsze, co gwarantuje najwyższą jakość usługi. Oprócz tego hosting od nazwa.pl ma ogromną przewagę, jaką daje mu technologia chmury. Dlaczego? Cloud Hosting zapewnia: większe bezpieczeństwo,

gwarancję ciągłej dostępności,

skalowalność potencjału zależnie od potrzeb użytkownika,

możliwość natychmiastowego przydzielenia nowych zasobów. Jeden serwer kontra kilkaset W przypadku tradycyjnego hostingu właściciel strony WWW jest jak pasażer komunikacji zbiorowej podróżujący autobusem. W tym samym pojeździe znajdują się także inni pasażerowie, tak samo jak na klasycznym serwerze utrzymuje się różne strony. Jeśli chcemy jak najszybciej dostać się z jednego miejsca w drugie, autobus nie jest rozwiązaniem optymalnym. Hosting w chmurze jest z kolei jak jednoosobowy samochód wyścigowy, który pędzi prosto do celu. A właściwie jak cała flota takich samochodów, którymi możemy przewieźć tylu pasażerów, ilu chcemy i gdzie chcemy. Liczba tych samochodów, czyli serwerów, jest automatycznie i dynamicznie dostosowywana do potrzeb przez zaawansowane urządzenia zwane load balancerami. materiały partnera To one w przeciągu milisekund rozdysponowują zadania i związane z nimi obciążenie pomiędzy dostępne zasoby sprzętowe. Wybór odbywa się dynamicznie na podstawie poziomu obciążenia każdego z serwerów tworzących chmurę, a decyzje podejmowane są w czasie tysięcznych części sekundy. W przypadku awarii szybko przydzielają nowe zasoby, nie dopuszczając do powstania wąskich gardeł. Czy w takiej sytuacji jest sens wsiadać do starego autobusu? Niezrównana prędkość Klasyczny serwer obsługuje zamieszczone na nim strony za pomocą pojedynczego serwera. w przypadku nagłego zwiększenia obciążenia na jednej z obsługiwanych na serwerze stron WWW, przy małej liczbie rdzeni obliczeniowych, szybko dochodzi do przeciążenia, skutkującego spowolnieniem działania wszystkich stron WWW. W tradycyjnym hostingu normalne jest, że gdy jeden serwer jest w danym momencie przeciążony, to na innym w tym samym czasie dostępne jest wiele zasobów. Serwery nie mogą jednak ich wymieniać. Efektem są przeciążenia i okresowe spowolnienia w działaniu strony WWW i wszystkich innych korzystających z tego samego serwera. W chmurze nazwa.pl wykorzystywane są najszybsze dostępne procesory serwerowe Intel Xeon z taktowaniem 5 GHz, które dzięki zastosowaniu bardzo wydajnego chłodzenia mogą pracować ciągle z maksymalną wydajnością. Użycie w serwerach szybkich procesorów Intel Xeon E-2288G z małą liczbą rdzeni obliczeniowych było możliwe jedynie dzięki zastosowaniu przez nazwa.pl technologii Cloud. Jeśli działanie strony miałoby zwolnić z uwagi na większe obciążenie ruchem, w ułamku sekundy do akcji wkracza kolejny serwer i kolejny procesor, mnożąc moce obliczeniowe. Na tej samej zasadzie działają superkomputery NASA, które również nie są pojedynczą jednostką, ale całym klastrem komputerów działających wspólnie, dzięki czemu zapewniają nieosiągalną dla tradycyjnych rozwiązań szybkość obliczeń. Hosting w chmurze nazwa.pl umożliwia dynamiczne gospodarowanie zasobami, dzięki swojej potężnej bazie setek serwerów. Do dyspozycji są nie tylko procesory, ale też pamięć i dyski. Sieć monitorowana jest przez load balancery, które na zmieniające się sytuacje reagują w dziesiątych częściach sekundy. Dynamicznie dostosowują zasoby w czasie krótszym niż wynosi średni czas na zapytanie z komputera internauty, więc efekty ich działania są praktycznie niezauważalne dla użytkownika. Jeśli wystąpi wzmożony ruch na stronie, load balancer natychmiast to dostrzeże i włączy do jej obsługi kolejny wolny serwer, rozkładając obciążenie. Dzięki temu użytkownika strony nie spotkają niedogodności znane z przeszłości, takie jak na przykład spowolnienie jej działania lub też inne zakłócenia. Gwarancja niezawodności i bezawaryjności Chmura jest nie tylko wielokrotnie szybsza od tradycyjnego hostingu, jest również o kilka rzędów wielkości bardziej odporna na problemy techniczne. Jeśli strona WWW hostowana jest tradycyjnie na pojedynczym serwerze, jest całkowicie zależna od jego kondycji. Każda awaria wpływa na wszystkie strony obsługiwane przez daną maszynę. Dawniej codziennością były witryny, które przestawały działać z powodu problemów z serwerem. materiały partnera Cloud Hosting w nazwa.pl uwalnia od tego zagrożenia. Zduplikowane macierze RAID synchronizujące pomiędzy sobą dane, zapewniają możliwość szybkiego powrotu do działania w przypadku dużych awarii dyskowych, a kopie zapasowe wykonywane do innych Data Center stanowią żelazne zabezpieczenie na wypadek całkowitej awarii nośników danych w podstawowych i zapasowych macierzach w chmurze nazwa.pl.. Jeśli jeden serwer lub kilka z nich przestanie działać z jakiegoś powodu, na stronie nie zadzieje się nic nietypowego. Load balancer nazwa.pl w ułamku sekundy przekaże obsługę rezerwowym serwerom, a użytkownicy będą całkowicie nieświadomi tego, że wystąpiły jakiekolwiek problemy techniczne. materiały partnera Cloud Hosting w nazwa.pl zapewnia taki sam poziom bezpieczeństwa i spokoju także swoim bezpośrednim klientom. W przypadku poważnej awarii klasycznego serwera mogli oni nie tylko stanąć przed problemem, jakim jest niedziałająca strona, ale także mogli obawiać się fizycznej utraty danych znajdujących się na serwerze. Chmura eliminuje takie zagrożenie. Wszystkie dane i zasoby są wielokrotnie powielone pomiędzy różnymi serwerami. Nie istnieje ryzyko ich utraty, ponieważ na bieżąco tworzona jest nie jedna, lecz wiele kopii, także w innych Data Center. W przypadku awarii nie trzeba nic odtwarzać, ponieważ traci się tylko jedną z nich, pozostałe są nadal do pełnej dyspozycji. Niezawodność tego systemu została doceniona przez organizację DEKRA, która przyznała nazwa.pl certyfikat ISO 27001:2017. Firma nazwa.pl jest również oficjalnie uznanym przez Ministerstwo Cyfryzacji Operatorem Usługi Kluczowej dla cyberbezpieczeństwa kraju. Skalowanie chroni środowisko Cloud Hosting w nazwa.pl zapewnia pełne skalowanie usługi. Gdy obciążenie strony jest większe, load balancer reaguje w mgnieniu oka i odpowiada na nie włączeniem kolejnych serwerów z klastra. Takie skalowanie działa jednak nie tylko w stronę sprostania większym obciążeniom. Równie szybko i bezproblemowo radzi sobie w przeciwnym kierunku. materiały partnera Tradycyjnego serwera, zwłaszcza jeśli obsługuje kilka różnych stron WWW lub innych usług, wyłączyć nie można, nawet jeśli ruch zmniejszył się do minimum, np. poza godzinami szczytu, w środku nocy czy w czasie wakacji. Musi być stale dostępny. I stale pobierać prąd z sieci. Chmura działa jednak inaczej. Jeśli nadwyżka mocy nie jest potrzebna, część serwerów z klastra może zostać wyłączona. Dzięki temu klastry serwerów obsługujące chmurę są o wiele bardziej ekologiczne od tradycyjnych rozwiązań. Jeżeli chcielibyście samodzielnie przekonać się, jak to działa w praktyce, nazwa.pl oferuje taką możliwość. Nasi Czytelnicy mogą teraz aktywować usługę Hosting Cloud Basic na okres 6 miesięcy za darmo. Wystarczy tylko przy zamówieniu na stronie https://www.nazwa.pl/ wybrać opcję Voucher i wpisać poniższy kod rabatowy: ep69-3374-3988 Termin ważności kodu rabatowego: 31.09.2020 r. Materiał powstał przy współpracy z firmą nazwa.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku