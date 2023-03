Ciekawe zawody w branży IT

IT nie zwalnia tempa i nadal cieszy się opinią najbardziej opłacalnej oraz wysoce rozwojowej branży. Dla wielu osób praca w sektorze technologii informatycznych to pierwszy wybór, ale istnieje również szerokie grono kandydatów, którzy zdecydowali się na przebranżowienie. Jacy specjaliści są obecnie poszukiwani, ile mogą zarobić i gdzie powinni szukać pracy?

Jak wyglądają zarobki w IT?

Perspektywa wysokich zarobków to jedna z przyczyn, którą osoby zmieniające branżę na IT wymieniają najczęściej. Według raportu opracowanego przez No Fluff Jobs we współpracy z Rockwool GBS zarobki w sektorze technologii informatycznych nieprzerwanie rosną, a nowych ogłoszeń pracy z pewnością nie brakuje. Kto w branży zarabia najwięcej? Wszystko zależy, oczywiście, od doświadczenia danej osoby i formy zatrudnienia, bo to specjaliści na kontraktach B2B zarabiają najwięcej.

Okazuje się, że najwyższymi pensjami w 2022 roku cieszyły się osoby zatrudnione w kategorii DevOps, co nie jest dużym zaskoczeniem, ponieważ taki stan rzeczy można było zaobserwować już w poprzednich raportach. Wynagrodzenie tych specjalistów mieści się w przedziale 19-26,9 tys. zł, uwzględniając w tym VAT w przypadku kontraktu B2B oraz 15-21 tys. zł brutto miesięcznie na podstawie umowy o pracę.

Na wysokie wynagrodzenie w 2022 roku mogli liczyć również specjaliści z obszaru Big Data. Generowali oni zarobki rzędu 19,6-26,7 tys. zł (plus VAT) w ramach B2B i 15-21 tys. zł brutto na miesiąc (UOP). Na wysokość stawek nie mogli narzekać także specjaliści AI czy zatrudnieni w kategoriach Security, Mobile, Backend i Fullstack.

Co więcej, specjalistów IT dotyczy nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale i szereg oferowanych przez pracodawców benefitów. Wśród nich można wymienić prywatną opiekę medyczną, karty sportowe, pracę w niewielkim zespole czy budżet, który firma przeznacza na szkolenia.

Jakich specjalistów brakuje w IT?

Nietrudno o znalezienie ofert pracy w branży IT w sieci. W 2022 na portalu No Fluff Jobs pojawiło się o 8,2% ogłoszeń więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Jakich specjalistów dotyczą internetowe oferty? Oczywiście lwia część z nich jest kierowana do programistów, w tym Backend, Frontend i Fullstack Developerów.

Przedsiębiorstwa poszukują także specjalistów w kategoriach Support, Big Data i Businnes Analysis. Wzrost zapotrzebowania na dane stanowiska zaobserwowano też wśród profesji niebędących w ścisłym związku z programowaniem. Mowa tu m.in. o specjalistach z działów HR, Marketingu czy Sales.

Freelancer w IT

Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej i rozpoczęcie kariery w IT jako tzw. wolny strzelec. Wówczas rozliczanie pomiędzy wykonawcą projektu a danym przedsiębiorstwem najczęściej przebiega przy pomocy faktury.

Oczywiście, w tym przypadku dużym wabikiem jest generowanie wyższych zarobków niż w przypadku pracy na etacie, ale to nie jedyny powód przejścia na własną działalność. Osoby, które zdecydowały się na takie rozwiązanie, cenią je sobie również za elastyczne godziny pracy, a więc możliwość samodzielnego zarządzania swoim czasem.

Dużym plusem jest także perspektywa wykonywania obowiązków zawodowych z dowolnie wybranego miejsca. Powyższe czynniki pozwalają uniknąć freelancerom wypalenia zawodowego i ułatwiają zagospodarowanie czasu na realizację prywatnych planów i rozwijanie własnych zainteresowań.

Praca w IT – gdzie szukać ogłoszeń?

Zarówno osoby, które chcą znaleźć zatrudnienie w IT w ramach umowy o pracę, jak i freelancerzy najczęściej szukają ogłoszeń pracy w sieci. Oferty mogą znaleźć na portalach ogólnobranżowych lub w serwisie skupiającym ogłoszenia wyłącznie z IT np. No Fluff Jobs.

Pracę można znaleźć też za pośrednictwem takich serwisów społecznościowych jak LinkedIn. Bardzo często zdarza się także, że pozyskaniem specjalistów z konkretnego obszaru dla danego przedsiębiorstwa zajmują się tzw. headhunterzy, który zgłaszają się z ofertami pracy bezpośrednio do freelancerów.