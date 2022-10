Cichy ekspres do kawy – dlaczego ten parametr jest tak ważny?

Świeżo mielona i właściwie zaparzona aromatyczna kawa to jedna z największych codziennych przyjemności. Szczególnie według miłośników tego napoju, dla których chwila z ulubioną filiżanką to wyjątkowy czas. Co zrobić, aby nie tylko delektowanie się kawą, ale też jej przygotowanie było przyjemne i bezproblemowe?

Warto wybrać intuicyjny w obsłudze automatyczny ekspres do kawy, który charakteryzuje się niskim poziomem hałasu. Dzięki temu poranna mała czarna czy pyszne cappuccino z mleczną pianką pobudzą do działania i dodadzą energii na cały dzień – bez nieprzyjemnych dźwięków, które zakłócą harmonijny poranek czy obudzą pozostałych domowników. Dlatego poziom hałasu młynka powinien być jednym z głównych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze tego sprzętu.

Warto wspomnieć, że zazwyczaj jakość urządzenia może wpływać na jego głośność – zaawansowane ekspresy są przeważnie znacznie cichsze niż te podstawowe. Świetnym przykładem jest nowy model KRUPS Intuition Experience Plus – najcichszy ekspres automatyczny tej marki. Został zaprojektowany z myślą o obniżonym poziomie dźwięku, nieprzekraczającym głośności, z jaką oglądamy ulubiony program telewizyjny lub słuchamy radia.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Czy wiesz, jaki poziom hałasu otacza nas na co dzień? - infografika

Czym kierować się, wybierając cichy ekspres do kawy?

To, że ekspres będzie cichy nie znaczy, że nie może oferować użytkownikowi innowacyjnych, zaawansowanych funkcji i doświadczenia picia kawy rodem z najlepszych profesjonalnych kawiarni. Aby taki wybrać, warto zwrócić uwagę na następujące parametry urządzenia:

Moc

Od niej zależy, jak długo trzeba będzie poczekać na pierwszą filiżankę kawy. Im niższa, tym dłużej ekspres nagrzewa się do pracy. Kawosze, którym zależy na oszczędności czasu powinni szukać urządzeń o mocy powyżej 1000 W. Natomiast najlepszą opcją będzie wybór modelu o optymalnej mocy 1500 W, np. ekspresu automatycznego KRUPS Intuition Experience, który zapewnia szybką i efektywną pracę.

Ciśnienie

Niezwykle ważny parametr dla kategorii ekspresów ciśnieniowych, od którego wzięły swoją nazwę. Siłę ciśnienia określa się w barach, a od jej wysokości zależy m.in. rodzaj kaw, które zaparzymy w ekspresie. Do przygotowania klasycznego espresso wystarczy 9 barów, jednak urządzenia o wyższej sile pompy oferują szersze możliwości. Wartymi uwagi są te, których pompa wytwarza ciśnienie o wartości 12-15 barów. Do wydobycia z każdego ziarenka kawy esencji smaku ekspres KRUPS Intuition Experience wykorzystuje ciśnienie 15 barów, zapewniając intensywny i bogaty aromat naparu.

Wzornictwo

Ekspres do kawy, podobnie jak czajnik, toster czy wielofunkcyjny robot kuchenny, to urządzenia małego AGD, które trzymamy na stale na kuchennym blacie. Dlatego niezwykle ważne, aby dobrać ich design do wystroju kuchni oraz pamiętać przy zakupie, że – poza praktycznymi funkcjami – powinny nam się po prostu podobać, aby korzystanie z nich było przyjemne.

Model KRUPS Intuition Experience Plus charakteryzuje stylowe wykończenie ze szczotkowanej stali nierdzewnej, co sprawia, że świetnie komponuje się zarówno z nowoczesnym, jak i tradycyjnym wystrojem wnętrz. Dbałość o detale, takie jak: pokrywa pojemnika na ziarna kawy, dopracowana srebrna tacka ociekowa i podświetlenie filiżanki dodają urządzeniu elegancji i lekkości. Delikatnie pochyły kształt ekspresu poprawia widoczność wyświetlacza zapewniając jeszcze większą wygodę codziennego użytkowania.

Wybór kaw

Współczesne ekspresy automatyczne oferują szeroki wachlarz kawowych propozycji – od znanych klasyków, przez mleczne warianty aż po kawy mrożone i herbaty. Modele z segmentu premium zmieniają chwilę z filiżanką kawy w doświadczenie niczym z profesjonalnej kawiarni. Dzięki temu domowe menu nie ustępuje propozycjom przygotowanym przez baristę czy mistrza latte art. To szczególnie ważne, kiedy coraz częściej pracujemy w domu – aby nie rezygnować z ulubionych kompozycji. Doskonałym przykładem są najnowsze modele z linii KRUPS Intuition Experience:

KRUPS Intuition Experience EA876 – zapewniający 17 automatycznych przepisów, w tym m.in: espresso, ristretto, lungo, americano, klasyczne cappuccino, włoskie cappuccino, flat white czy caffe latte. KRUPS Intuition Experience PLUS EA877 – topowy model, który oferuje aż 20 automatycznych receptur, w tym nowości, takie jak: ice latte, nitro i kawę mrożoną oraz możliwość zaparzenia dzbanka kawy o pojemności 1 l dla całej rodziny.

Ekspresy KRUPS zostały wyposażone w specjalny system mleczny One Touch Cappuccino, który pozwala wykreować lekką i puszystą piankę oraz zaparzyć jednocześnie 2 filiżanki doskonałego cappuccino, caffe latte czy macchiatto. Dzięki niemu można zaparzyć kawę dla siebie i np. drugiej połówki czy gościa oraz wypić je wspólnie w optymalnej temperaturze.

Intuicyjna obsługa

Decydując się na zaawansowany technologicznie i wszechstronny ekspres do kawy, z bogatym repertuarem receptur, niezwykle ważna jest łatwa obsługa urządzenia. Wiele wyższych modeli na rynku oferuje nowoczesne wyświetlacze i możliwość przygotowania konkretnego napoju za dotknięciem jednego przycisku.

Zaparzenie aromatycznej kawy w ekspresie ciśnieniowym Krups Intuition jest bardzo proste. Jej wielkość i intensywność można wybrać na intuicyjnym kolorowym ekranie dotykowym SMART SCREEN, który zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji ekspresu, a także umożliwia przygotowanie ulubionej kawy za pomocą jednego dotknięcia. Co więcej oferuje możliwość utworzenia aż 8 profilów użytkownika w modelu KRUPS Intuition Experience Plus i 4 – w KRUPS Intuition Experience. W każdym profilu zapiszesz do 7 ulubionych przepisów, dzięki czemu szybciej i wygodniej przygotujesz ulubione napoje. Dodatkowy 4 poziom mocy (ikonka 4 ziarenek na wyświetlaczu) pozwala zaparzyć intensywną kawę dla najbardziej wymagających smakoszy. Jest dostępna dla wszystkich przepisów.

Każdy profil może posiadać swój unikalny kolor podświetlenia dla bezproblemowej identyfikacji. Inteligentny system podświetleń, w który został wyposażony ekspres, ułatwia codzienne użytkowanie. Czerwony wskaźnik informuje o niezbędnych czynnościach, takich jak np. uzupełnienie wody, kawy czy opróżnienie tacki ociekowej.

Wygodna konserwacja

Żeby ekspres niezawodnie posłużył przez lata i nie czekały nas częste wizyty w serwisie, warto przed zakupem upewnić się, że utrzymanie jego czystości będzie proste i komfortowe, ponieważ walka z zanieczyszczeniami i kamieniem może być uciążliwa. W najnowszych urządzeniach mamy możliwość skorzystania z opcji automatycznego czyszczenia ekspresu, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Ekspres KRUPSIntuition Experience został wyposażony w taki system – wystarczy użyć specjalnej tabletki czyszczącej ok. 4 razy w roku. Frontalny dostęp do pojemnika na ziarna kawy oraz łatwo wyjmowane zbiornik na wodę i tacka ociekowa sprawiają, że codzienne dbanie o czystość tych elementów jest szybkie i bezproblemowe.

Dodatkowe funkcje

Aby wydobyć to, co najlepsze z każdego ziarenka kawy, ekspresy ciśnieniowe wykorzystują nowoczesne funkcje, które pozwalają cieszyć się w domu kompozycjami jak z najlepszych kawiarni:

1. Kawa zaparzona niczym przez baristę

W przypadku modeli KRUPS unikalna technologia KRUPSQuattro Force zapewnia zrównoważoną, pełną smaku i aromatu kawę, optymalizując każdy etap procesu jej przygotowania. O 20% szybsze mielenie – na poziomie baristy – w połączeniu z precyzyjnym ubiciem z siłą aż 30 kg gwarantują idealne parzenie oraz zaawansowane płukanie. Dzięki stalowemu stożkowemu szwajcarskiemu młynkowi uzyskujemy jej głęboki smak i aromat. Posiada 5-stopniową regulację mielenia ziaren, w zależności od ich rodzaju i własnych preferencji.

2. Regulowana wysokość wylewki

W tym nowoczesnym urządzeniu możesz przygotować kawę w swojej ulubionej filiżance, szklance do latte czy kubku, dzięki regulowanej wysokość adaptera.

3. Regulacja twardości wody

Aby zadbać o najwyższą jakość kawy oraz zoptymalizować częstotliwość odkamieniania ekspresu warto zwrócić uwagę, czy ma funkcję ustawienia twardości wody. Model KRUPS Intuition Experience zapewnia możliwość zaprogramowania według rzeczywistej twardości wody z sieci wodociągowej, co daje pewność, że urządzenie jest właściwie konserwowane i zadbane.

Cichy, zaawansowany technologicznie, a jednocześnie intuicyjny w obsłudze ekspres to wybór perfekcyjny, jak każda filiżanka kawy, którą w nim zaparzymy.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Na co zwrócić uwagę, wybierając ekspres do kawy? - Moc, ciśnienie, intuicyjna obsługa, szeroki wybór kaw i napojów, głośność urządzenia, wygodna konserwacja, regulowana wysokość wylewki, regulacja twardości wody, wygląd zewnętrzny - infografika