Ciało człowieka rusza się nawet rok po śmierci. Badacze byli zdziwieni odkryciem

Ludzkie ciało rusza się po śmierci

Kobieta zatrudniona jest w Australian Facility for Taphonomic Experimental Research (AFTER), instytucji znanej jako "farma ludzkich ciał". Jest to unikalna placówka poświęcona tafonomii sądowej, czyli badaniu ludzkich szczątków i poznawaniu problemów związanych z fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi procesami rozkładu ludzkich ciał. Trafiają tutaj ciała "darczyńców", którzy wcześniej wyrażają zgodę, aby ich zwłoki po śmierci zostały wykorzystane w celach badawczych.