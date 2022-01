Chwalił Stalina za mord w Katyniu. Teraz ostrzega NATO

– Stalin po prostu wypełniał obowiązki głównodowodzącego armią. Zarówno we wszystkim, co wydarzyło się w Katyniu, jak i we wszystkim, co było związane z powstaniem warszawskim – powiedział. Stwierdził przy tym, że decyzja Stalina o zamordowaniu Polaków w Katyniu była słuszna, gdyż "żaden normalny dowódca wojskowy pozostawiłby na swoich tyłach grupy dobrze przygotowanych oficerów z wrogiej armii".