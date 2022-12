Chmury obliczeniowe, rozwiązanie na miarę czasów

Rynek cloud computing jest bardzo dynamiczny. Pojawia się coraz więcej firm proponujących usługi w chmurze. Jak zatem wybrać optymalnego dostawcę dla swojej działalności? Jest kilka pytań, na które należy sobie odpowiedzieć, decydując się na konkretnego dystrybutora. Pierwsze, zasadnicze kryterium to rodzaj prowadzonej działalności. Kompatybilność proponowanego pakietu usług z typem firmy jest o tyle ważna, że rozwijające się biznesy potrzebują nadążających za nimi rozwiązań. Oczywiście zawsze można zmienić dostawcę, natomiast oparta na zaufaniu i sprawdzona relacja ma ogromne znaczenie. Dlatego od początku warto wybrać z uwagą właściwego usługodawcę. Rodzaj chmury (prywatna, publiczna, hybrydowa) i jej model (IaaS, PaaS, Saas) także należy dopasować do profilu własnej organizacji. Będąc na kolejnym etapie wyboru, warto przyjrzeć się sprawom technicznym, takim jak np. aktualizacje oprogramowania. Cenione są te firmy, które przeprowadzają je w sposób niekolidujący z pracą, niemający wpływu na jej przerwanie czy znaczne spowolnienie. Korzystnym rozwiązaniem będzie używanie klasycznych interfejsów do transformacji danych i programowania aplikacji. Usługi chmurowe są wykorzystywane do wielu operacji i projektów. Ich waga dla firmy jest nieoceniona. Bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych to jedna z najważniejszych kwestii. Jeśli dostawca posiada certyfikat ISO/IEC 27001, możemy się spodziewać, że proponowane procedury bezpieczeństwa zostały zweryfikowane. Zapoznajmy się z procedurą usługodawcy na wypadek awarii lub wycieku danych. Jego odpowiedzialności i zakresu udzielanej pomocy. Dobrą praktyką będzie na pewno zebranie wywiadu na temat danego dystrybutora. Jeśli firmy o podobnym do naszego, profilu działalności, wystawiają pozytywne opinie o współpracy, warto zwrócić na niego uwagę. Bezpośredni kontakt pozwoli także ocenić jakość relacji, gotowość do świadczenia wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych.