WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne chmura cyfrowa + 2 cyfrowa chmuragoogle cloud Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 12-11-2021 15:14 Artykuł sponsorowany Chmura dla firm - w jaki sposób technologia wspiera biznes? Coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z usług cloud computingu. Według danych Eurostatu w 2020 r. z chmury publicznej korzystało w Polsce 24% firm – o 12,5 punktów procentowych więcej niż w roku 2018. Czym właściwie jest chmura? W jaki sposób można wykorzystać ją w przedsiębiorstwach z różnych branż? Jak przenieść firmę do chmury? Przekonajmy się. Share Źródło: materiały partnera Czym jest chmura obliczeniowa? Kiedy mówimy o chmurze publicznej, mamy na myśli uruchamiane na żądanie usługi i narzędzia przetwarzania danych za pośrednictwem internetu, w modelu rozliczeniowym pay-as-you-use. Na fizycznym poziomie chmura to siatka połączonych ze sobą serwerów, zarządzanych przez dostawcę usług. materiały partnera Chmura dla firm - w jaki sposób technologia wspiera biznes? Źródło: materiały partnera Globalna infrastruktura Google Cloud. Chmura Google składa się z ponad 80 serwerowni, połączonych kablami światłowodowymi o prędkości przesyłu 10 Tbs. Kolorem niebieskim oznaczono funkcjonujące połączenia, kolorem zielonym planowane inwestycje. Właściciel chmury udostępnia użytkownikom szereg programów – od poczty firmowej i dysku, przez maszyny wirtualne i usługi dedykowane tworzeniu aplikacji, po modele uczenia maszynowego i usługi analizy Big Data. Do wachlarza usług w chmurze publicznej dostęp ma każdy użytkownik; każdy może budować własną infrastrukturę z gotowych klocków, dobierając ich zakres i skalę. Z tych samych usług, co Twitter, PayPal czy Spotify mogą korzystać małe i średnie firmy, startupy czy też niezależni specjaliści. Usługi te nie wymagają instalowania na lokalnym sprzęcie – model chmurowy umożliwia dostęp do zasobów firmowych z każdego miejsca na świecie, za pośrednictwem dowolnego urządzenia podpiętego do internetu. Wśród najpopularniejszych dostawców usług chmurowych znajdują się firmy: Google, Microsoft i Amazon. IaaS, PaaS, SaaS – modele usług chmurowych Chmura to setki usług – jedna inna od drugiej. Różnią się nie tylko na poziomie funkcji i celu, ale też na poziomie obsługi. Niektóre aplikacje chmurowe są w pełni zarządzane przez dostawcę, inne pozostawiają użytkownikowi duże pole na samodzielną konfigurację. materiały partnera Źródło: materiały partnera Obszary zarządzane przez użytkownika (oznaczone kolorem zielonym) oraz przez dostawcę (kolor żółty) w czterech modelach: własnej infrastruktury, infrastruktury w chmurze, platformy i oprogramowania jako usługi. On-premise, nazywany też on-prem, to model, w którym przedsiębiorstwo posiada własną fizyczną infrastrukturę i samodzielnie ją obsługuje. On-premise nie jest modelem chmurowym – flota nie jest zarządzana przez zewnętrznego, globalnego dostawcę. Wszystkie zasoby są obsługiwane wewnątrz przedsiębiorstwa – od zakupu, konfiguracji i konserwacji maszyn, przez aktualizacje oprogramowania, obsługę sieci, po zarządzanie danymi i aplikacjami. Rozwiązanie daje dużą kontrolę nad sprzętem fizycznym oraz zaimplementowanymi rozwiązaniami, ale jego obsługa jest czaso- i kosztochłonna. IaaS to skrót od Infrastructure as a Service – modelu chmurowego, w którym infrastruktura jest udostępniana jako usługa. Oznacza to, że fizyczne maszyny należą do dostawcy i w jego obowiązku jest ich obsługa i konserwacja. Użytkownik może korzystać z udostępnianych za pośrednictwem internetu zasobów, na przykład mocy obliczeniowej, bez konieczności kupowania i instalowania własnych serwerów. Przykładem usługi w modelu IaaS jest Compute Engine – platforma maszyn wirtualnych w chmurze Google Cloud Platform. PaaS, czyli Platform as a Service, to model, w którym dostawca usług odpowiada za obsługę pamięci masowej, sieć czy serwery, udostępniając użytkownikowi środowisko dedykowane tworzeniu i wdrażaniu aplikacji. Użytkownik (najczęściej programista, ponieważ do nich w dużej mierze są kierowane usługi PaaS) nie musi posiadać wiedzy z zakresu administrowania systemami, ponieważ procesy w tym obszarze są poddane automatyzacji. Przykładem usługi Platform as a Service jest App Engine – bezserwerowa platforma developerska, w której wystarczy wdrożyć kod, a równoważenie ruchu, skalowanie w odpowiedzi na obciążenie czy aktualizacje bezpieczeństwa wykonują się samoistnie. Ostatni model chmurowy to SaaS – Software as a Service. To gotowa aplikacja w chmurze, do której użytkownik ma dostęp za pośrednictwem internetu. Narzędzia najczęściej udostępniane są w modelu subskrypcyjnym. Jako przykłady SaaSów można podać platformę do zarządzania zadaniami Trello, system obsługi zgłoszeń klienckich Zendesk czy skrzynkę mailową i pakiet aplikacji dla biznesu Google Workspace. Przykłady użycia chmury wśród różnych branż Z usług chmurowych może korzystać każde przedsiębiorstwo – zarówno globalna korporacja, jak lokalny niewielki biznes. Dostawcy usług nawet tworzą rozwiązania dedykowane poszczególnym branżom czy segmentom rynku. Startupy technologiczne mogą szybciej tworzyć i wdrażać wersje MVP produktów lub gotowe aplikacje dzięki bezserwerowym usługom. Korzystając z usług w modelu PaaS mogą skupić się na pisaniu kodu źródłowego i wdrażaniu kolejnych funkcjonalności, zamiast na obsłudze infrastruktury. Przedsiębiorstwa z branży handlowej mogą usprawnić łańcuch dostaw i logistykę z usługami chmurowym. Serwisy e-commerce mogą korzystać z możliwości automatycznego skalowania w obliczu większego ruchu, na przykład w Black Friday. Chmura pozwala też zwiększyć sprzedaż w sklepach internetowych dzięki inteligentnym silnikom rekomendacji (najpopularniejszą usługą jest Recommendations AI). Twórcy gier lub aplikacji mobilnych mają do dyspozycji usługi platformy Firebase. Są to między innymi usługi serwerów, baz danych, zdalnego testowania produktu na fizycznych urządzeniach, śledzenia błędów i crashy czy opcje prowadzenia testów A/B. Środowisko można rozbudować o zewnętrzne narzędzia, by zwiększyć możliwości analityki, angażowania użytkowników i monetyzacji produktu. Małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno publiczne jak też prywatne, mogą usprawnić komunikację oraz obieg dokumentów cyfrowych dzięki bezpiecznym platformom SaaS, takim jak Google Workspace. W pakiet aplikacji biznesowych od Google wchodzi skrzynka firmowa, dysk w chmurze, edytory plików, arkusze kalkulacyjne, czat czy platforma do wideokonferencji. Rozwiązanie można zaadaptować nie tylko wśród pracowników biurowych, ale też specjalistów pierwszoliniowych. Szkoły czy uczelnie skorzystają z chmury dzięki narzędziom dedykowanym segmentowi edukacji – narzędziom usprawniającym pracę nauczycieli czy aplikacjom do prowadzenia zajęć online i wspólnego rozwiązywania zadań. Niektórzy dostawcy usług chmurowych oferują też sprzęt wspierający naukę zdalną, na przykład laptopy Chromebook z systemem ChromeOS. Przenoszenie firmy do chmury przy wsparciu lokalnego partnera Migracja przedsiębiorstwa do chmury to duża i wymagająca zmiana, ale nie trzeba realizować jej samodzielnie. Dostawcy usług chmurowych zbudowali globalną siatkę lokalnych partnerów – firm specjalizujących się w implementacji poszczególnych rozwiązań, posiadających na pokładzie certyfikowanych specjalistów. Lokalnym partnerem Google Cloud jest FOTC – firma z główną siedzibą we Wrocławiu i oddziałami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. FOTC wspiera firmy w doborze odpowiednich usług chmurowych, zaplanowaniu i przeprowadzeniu migracji, prowadzi szkolenia oraz świadczy wsparcie w bieżącym użyciu narzędzi. Świadczy też wsparcie finansowe pod postacią vouchera 500 USD na Google Cloud Platform, dłuższy okres testowy pakietu Google Workspace oraz zniżki na usługi chmurowe. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku