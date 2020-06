Chłodzenie wodne - co to jest, kiedy stosować i jak wybrać? Wyjaśniamy

Chłodzenie wodne - co to?

Chłodzenie wodne to zestaw do efektywnego odprowadzania ciepła z wymagających podzespołów komputerowych. Jest ono popularne wśród entuzjastów gier, a także profesjonalistów szukających odpowiednio efektywnego chłodzenia wymagających podzespołów komputerowych.

Podstawowym elementem montażu chłodzenia wodnego jest blok wodny, który odpowiada za bezpośrednie odprowadzanie ciepła z części komputerowych wymagających obniżenia temperatury podczas pracy. Do niego podłączony jest układ rurek i węży, w których krążąca woda jest w stanie odprowadzać i wymieniać ciepło do podłączonej do niej z drugiej strony chłodnicy.