Chiny rozwijają broń nuklearną? Ambasador USA: To niepokojące

– Jeśli do tego dodamy silosy budowane w innych miejscach w Chinach, w sumie wyniesie to około 145 silosów w budowie – powiedział w rozmowie z amerykańskim dziennikiem The Washington Post Jeffrey Lewis, dyrektor Programu Nieproliferacji Azji Wschodniej w Centrum Badań nad Nieproliferacją. W jego ocenie nowe silosy będą przeznaczone do obsługi pocisków DF-41.