Chiny obiecują neutralność klimatyczną. Eksperci zaniepokojeni kosztami

Obietnica, o której mówi Mackenzie , została złożona we wrześniu i była to pierwsza konkretna decyzja Chin w sprawie podjęcia działań dotyczących zmniejszenia emisji CO2. Warto zwrócić uwagę na to, że obecnie kraj ten jest odpowiedzialny za największą jego emisję, tak więc ograniczenia, które planują wprowadzić Chiny, będą mieć kluczowe znaczenie dla całego świata.

PAP, powołując się na agencję Reutera, zwraca uwagę, że jeśli Chiny faktycznie chciałyby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2060 roku, to muszą do 2050 "zwiększyć swoje możliwości produkcji i przechowywania energii słonecznej i wiatrowej do 5040 GW, czyli 11-krotnie w porównaniu z rokiem 2020".