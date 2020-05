Chcieli być jak Spider-Man. Chłopcy pozwolili ugryźć się czarnej wdowie

O niecodziennym zajściu poinformowała matka trzech chłopców, która znalazła ich płaczących po ugryzieniu jadowitego pająka – czarnej wdowy. Jest to największy przedstawiciel rodziny omatnikowatych. Długość ciała samicy tego gatunku może osiągnąć nawet 38 mm, chociaż zazwyczaj jest to 8-10 mm. Samce są mniejsze, a średnia długość ich ciała wynosi 3-4 mm.

Chcieli być jak Spider-Man

Trzej bracia z Boliwii byli hospitalizowani po tym, jak sprowokowali jadowitego pająka do ugryzienia każdego z nich. Mieli nadzieję, że uzyskają takie same super moce, co Spider-Man.