WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne formoza + 4 polskawojskorekrutacjajednostka specjalna Michał Prokopowicz Dzisiaj, 05-05-2021 10:41 Chcesz zostać komandosem? FORMOZA szuka chętnych Ich stroje zawsze budziły zachwyt i przerażenie. Jeśli kochasz morze, potrzebujesz wyzwań, a do tego praca za biurkiem cię nudzi... może czas na wojsko? Gdyńska Jednostka Wojskowa FORMOZA szuka komandosów, "wystarczy" przejść przez 5 etapów selekcji. Share Źródło: East News Morscy komandosi z Gdyni od lat uznawani są za elitarną formację. Powstali w 2007 roku, choć idea powołania tego typu jednostki zajmującej się dywersją morską i rozpoznaniem powstała w 1974 roku, kiedy utworzono Zespół Badawczy ds. Płetwonurków Morskich. Dzisiaj JW 4026 to doceniani na całym świecie specjaliści, którzy na co dzień współpracują z zespołem wodnym JW Grom (zespół bojowy B), MOSG (Straż Graniczna) czy z pododdziałem płetwonurków bojowych JW Komandosów z oddziału Wojsk Specjalnych z Lublińca. Layer 1 Do służby w Formozie zapraszamy wszystkich tych, którzy są dojrzali i stabilni emocjonalnie, inteligentni, gotowi do najwyższych poświęceń. Formozę tworzą ludzie, którzy są wytrwali w dążeniu do zamierzonego celu, bez względu na niewygody. My nawet lubimy, jak jest ciężko i niewygodnie, gdyż tylko w ten sposób prawdziwie się rozwijamy i robimy to, co wydaje się niemożliwe, przesuwając tym samym granice ludzkich możliwości. Rzecznik Prasowy JW FORMOZA FORMOZA - wymagania JW 4026 szuka żołnierzy czynnej służby wojskowej o ponad przeciętnej sprawności fizycznej i determinacji, żołnierzy rezerwy, funkcjonariuszy służb mundurowych czy osoby, które nie mają żadnego przeszkolenia wojskowego. Od kandydata wymaga się wieku od 19 do 32 lat i przejścia przez 5 etapów rekrutacji. Formoza Źródło: Formoza W trakcie selekcji trzeba się wykazać dobrą umiejętnością pływania i biegania. Umiejętność walki wręcz i siła są także sporym atutem. Podczas selekcji kandydat będzie musiał zaliczyć test wodno-wysokościowy. W ramach tego testu przyszły żołnierz jednostki FORMOZA musi przepłynąć 50 metrów w czasie poniżej 40 sekund, przepłynąć 25 metrów pod wodą, biec 3 kilometry krócej niż 12 minut i 30 sekund. Oprócz biegu trzeba wejść po 5-metrowej linie, wykonać minimum 70 brzuszków w 2 minuty i na koniec zaliczyć skoki i zjazdy do wody po "kolejce tyrolskiej". Po etapach sprawnościowych jest rozmowa z psychologiem i od tego momentu zaczyna się "prawdziwa" selekcja. Jesienią w Bieszczadach instruktorzy sprawdzą kandydatów pod kątem pracy w grupie, odporności na zmęczenie/brak snu/niedożywienie czy walki z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Podczas selekcji instruktorzy przygotowują mnóstwo zadań w tym kilometrowe marsze z nawigowaniem w terenie. Przez 5 dni "kadra" ma za zadanie poznać i sprawdzić predyspozycje i wytrzymałość kandydata. Po przejściu tego etapu na koniec pozostaje rozmowa kwalifikacyjna, która weryfikuję wiedzę i umiejętności. Jednocześnie warto pamiętać, że ukończenie selekcji jest GWARANCJĄ wyznaczenia do jednostki, co nie jest powszechne w tego typu rekrutacjach do oddziałów specjalnych. Składanie wniosków trwa do 15 maja 2021 roku. Test sprawnościowy i badania psychologiczne odbędą się 12/13 czerwca 2021 roku. Test w trudnych warunkach klimatyczno-terenowych został wyznaczony na październik/listopad 2021 roku. źródło: silentheroes Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze