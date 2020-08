Chcesz zadzwonić na policję? U jednego z operatorów trzeba za to zapłacić

Pod koniec lutego br. Komendy Policji w całym kraju wymieniły numery telefonów na takie, które zaczynają się od cyfr "47". Jest to tzw. wyróżnik MSWiA, po którym następują dwie cyfry wskazujące na województwo danej komendy.

Wydawać by się mogło, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego, jednak jak donosi serwis Telepolis , Play nalicza za połączenia na nowe numery dodatkowe opłaty. Warto w tym momencie wyjaśnić, że nie chodzi o bezpłatne numery alarmowe (997 czy 112), a o numery stacjonarne do konkretnych komisariatów.

Do tej pory takie połączenia były bezpłatne, o ile pozwalała na to wybrana przez nas taryfa. Niemal każdy operator ma ofertę, w ramach której możemy bezpłatnie wykonywać połączenia na numery stacjonarne bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku nowe numery na Komendy Policji powinny również pozostać bezpłatne.

Tak zdaje się być w sieciach Orange , Plus i T-Mobile , które w swoich regulaminach nie mają wzmianki o dodatkowych kosztach połączeń na numery rozpoczynające się od prefiksu "47". Telepolis podaje, że Play traktuje te numery jako specjalne. W komunikacie operatora, na który powołuje się serwis, możemy przeczytać:

- W odróżnieniu od numerów alarmowych takich jak np. 112 czy 997, prefiks 47 jest numerem specjalnym do sieci niegeograficznej, rozliczanym według stawki za połączenia głosowe z numerami specjalnymi, zgodnie z zapisami zawartymi w cenniku danej oferty. Informacja o opłacie znajduje się na stronie play.pl w sekcji Komunikaty, z dn. 28 lutego 2020 roku pt. "Połączenia głosowe do sieci MSW".

Warto wspomnieć, że zmiana regulaminu, na którą się nie godzimy, daje nam prawo do wypowiedzenia umowy z operatorem. Jak zapewnia Play, można to zrobić nawet z datą wsteczną, do daty wejścia w życie zmian w regulaminie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, warto skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub wejść na stronę Play.