Chcesz kupić drona z kamerą? O tych rzeczach musisz wiedzieć

Przy A1 można latać nad ludźmi, ale nie nad zgromadzeniami, A2 wymusza latanie minimum 30 m, chyba że dron ma ogranicznik prędkości, to limit wynosi zaledwie 5 m. Wreszcie mamy A3, gdzie trzeba znaleźć się co najmniej 150 m od ludzi i budynków. We wszystkich przypadkach wymagane jest odbycie szkolenia zakończonego egzaminem. Kategoria szczególna oznacza konieczność uzyskania zezwolenia, a certyfikowana jest przeznaczona dla operacji, które wymagają certyfikacji bezzałogowego systemu powietrznego.